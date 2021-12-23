Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmadı

Ocak ayında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'yla ilgili pandemi kaynaklı endişeler sürse de, ülkeler turnuva hazırlıklarına devam ediyor.

Kadrosunu açıklayan ülkeler arasına Fas da katılırken, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in Ziyech tercihi şu ana kadar yaşanan en büyük sürpriz oldu.

Ne yaşanmıştı?

Deneyimli teknik adamla Fas'ın yıldız ismi arasındaki sürtüşme yaz aylarına dayanıyor. Ziyech, Gana ile oynanan hazırlık maçında sakatlığını öne sürerek forma giymemişti. Halilhodzic ise Ziyech'in sağlıklı olmasına rağmen sakatlık bahanesiyle milli takıma gelmediğini öne sürmüştü.

❌ Fas teknik direktörü Vahid Halilhodzic, Hakim Ziyech'i kadroya almadı.



👇 Deneyimli çalıştırıcı, Ziyech'le arasında yaşananlara açıklık getirdi. pic.twitter.com/E73U1rue3c — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) September 2, 2021

Halilhodzic, bu olayın ardından Fas'ın Dünya Kupası elemelerinde oynadığı altı maçta da Ziyech'i milli takıma davet etmemişti.

Vahid Halilhodzic'ten sert çıkış: Afrika Uluslar Kupası'na gelmeyen milli takımı unutsun

Ziyech, Fas adına son maçına altı ay önce Burkina Faso karşısında çıktı. Haziran ayından bu yana milli takım formasını giymeyen Ziyech, 9 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda da sahada olmayacak.

Tuchel için iyi haber

Premier Lig'in yoğun yılbaşı fikstürü takımları oldukça zorluyor. Üstelik Chelsea, Ocak ayında şampiyonluk yarışındaki iki rakibi Liverpool ve Manchester City ile karşılaşacak.

2 Ocak'taki Liverpool ve 15 Ocak'taki Manchester City maçlarının arasında Chelsea'yi iki zorlu mücadele daha bekliyor. Londra ekibi, Lig Kupası yarı finalinde 5 ve 12 Ocak tarihlerinde Tottenham ile oynayacak.

Son dönemde sakatlıklar ve pandemi nedeniyle kadro darlığı yaşayan Thomas Tuchel, önümüzdeki süreçte tüm oyuncularından maksimum düzeyde verim almak zorunda.

Sezona yavaş giren Ziyech'in son dönemde gösterdiği çıkış bu bağlamda oldukça değerli. Tuchel'in gözüne yeniden girmeyi başaran Faslı oyuncu, son 15 maçın 12'sinde süre almayı başardı.

28 yaşındaki Ziyech, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 18 maçta üç gol attı ve dört asist yaptı.

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