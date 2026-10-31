Chelsea ve Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, yakın zamanda oynadıkları Dünya Kupası finali bugün tekrarlansa İspanya’yı yeneceklerine inanıyor. İspanyol oyuncuları övmesine rağmen deneyimli kaleci, uzatmalarda yaşadıkları hayal kırıklığının ardından Lionel Scaloni’nin kadrosunun şu anda daha üstün taraf olduğundan emin.

Reklam

Martinez, Arjantin'in İspanya karşısında kazanacağından emin

Martinez, Arjantin'in İspanya'ya karşı yaşadığı acı Dünya Kupası finali yenilgisini değerlendirdi. Güney Amerikalılar, Torres'in tek golü attığı maçı uzatmalarda kaybetmişti.

Ancak Chelsea kalecisinin millî takımına güveni hâlâ tam. 34 yaşındaki futbolcu, iki takım bugün yeniden karşılaşsa Arjantin'in galip geleceğini savunuyor. Bir röportajda konuşan Martinez, millî takımlar futbolundaki mevcut güç dengesi hakkında iddialı bir değerlendirme yaptı. Scaloni'nin takımının o acı sonucu tersine çevirecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor.

Chelsea yıldızından İspanya'ya övgü

Martinez, İspanya kadrosundaki büyük yeteneği teslim etmekten kaçınmadı. Luis de la Fuente'nin dünya sahnesinde her rakibe meydan okuyabilecek güçlü bir kadro kurduğunu kabul etti. Buna rağmen kaleci, şu anda üstün tarafın Arjantin olduğunu düşünüyor. Gazeteci Gaston Edul ile yaptığı samimi söyleşide düşüncelerini anlattı.

Martinez, "İspanya millî futbol takımının oyuncularının çok iyi olduğunu biliyordum," dedi. "Ama bilmiyorum, o zaman da şimdi de oynasak onları yeneceğimizi hissediyordum, hâlâ da öyle hissediyorum."

Reklam Reklam

İspanya ile 2022'deki Fransa'yı karşılaştırdı

Sohbet daha sonra önceki turnuvalara ve Arjantin'in karşılaştığı rakiplerin seviyesine döndü. Martinez, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı oynanan ve penaltı atışlarına giden dramatik finalin ardından ülkesinin şampiyon olmasına yardım etmişti.

Related Topics

İki güçlü Avrupa takımını karşılaştıran kaleci, Fransa'nın kendisinde daha fazla korku uyandırdığını kabul etti. Bunun başlıca nedenleri olarak Fransa'nın önceki turnuvadaki başarısını ve kadrosunun olgunluğunu gösterdi.

Martinez sözlerini şöyle tamamladı: "2022'deki Fransa'ya daha fazla saygı duyuyordum. O dönemde dünya şampiyonuydular; finalde yaş açısından çok daha iyi durumdaydılar ve daha deneyimliydiler. Onlara daha fazla saygı duyuyordum."

Reklam

Sakatlığının ardından iyileşmeyi sürdürüyor

Martinez, Chelsea'nin Everton'ı 2-0 yendiği maçta yaşadığı çene kırığı nedeniyle ameliyat olduktan sonra şu anda forma giyemiyor. Bir an önce kadroya dönebilmek için iyileşmesine odaklanmış durumda.