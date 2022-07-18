ABD'li millî oyuncu, transferlere rağmen Stamford Bridge'de önemli bir rol oynayabileceğine ikna olmuş durumda.

Christian Pulisic, Chelsea'de forma için Raheem Sterling ile rekabet etmekten ve kendisin zorlamayı düşünmekten mutlu.

Dört Premier Lig şampiyonluğu olan bir İngiliz millî oyuncu Manchester City'den alındı. Ancak bu durum Pulisic'i takımdan ayrılmayı düşündürmedi.

Christian Pulisic, Chelsea'de kalacak mı?

23 yaşındaki yetenek, ESPN'e verdiği demeçte konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Sterling mükemmel kalite. Bunun için gerçekten heyecanlıyız.

"Böyle bir kulüpte olmanın güzel yanı, her gün yarışmak. Hepimiz atrenmanlarda birbirimizle rekabet ederek başarılı oluyoruz.

"Benim için pek bir şey değişmiyor, yine de daha önce yaptığım gibi sıkı oynamam ve pozisyonumu kazanmam gerekecek.

"Burası Chelsea, bunun için geldiniz, sahip olduğumuz kalibrede oyuncularla donatılmış bir kulüp."

Christian Pulisic, 2022-23'te Chelsea'de oynayacak mı?

Pulisic geçen sezon Chelsea formasıyla 38 maçta forma giydi. Üç sezonda ise 115 kez sahaya çıktı.

Sakatlıklar ve rotasyonlar bazen gelişimini engelledi, ancak bu yıl millî takım kaptanı ve ülkesini Dünya Kupası finallerine taşıyacak bir adam olarak düzenli bir rol oynayabileceğine inanıyor.

Pulisic, 2022-23 hedefiyle ilgili şunları ekledi:

"Elbette daha fazla oynama süresi elde etmek istiyorum. Elimden geldiğince sahada olmak ve maksimum derecede formda kalmak istiyorum.

"Millî takımımla oynadığımda formda olmak için kendimi en iyi duruma getirmeye ve kulüpte düzenli olarak oynamaya çalışıyorum.”