Chelsea'nin yıldızı Andreas Christensen Barcelona için yeni sözleşme imzalamıyor

İspanyol basını önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Barcelona'nın savunma hattını Chelsea forması giyen Danimarkalı stoper Andreas Christensen ile güçlendirmek istediğini öne sürdü.

Sport'ta yer alan habere göre sözleşmesi sona erecek olan Christensen de Katalan ekibine transfer olmak için istekli.

Christensen'in Chelsea'den gelen yeni sözleşme tekliflerini kariyerini Barcelona'da sürdürmek için geri çevirdiği belirtilirken, Antonio Rüdiger ile de henüz sözleşme yenileyemeyen Chelsea yönetimini zorlu bir dönem bekliyor.

İki ismi de bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Chelsea'nin atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Umtiti yol ayrımında

Bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada oldukça başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındai oyuncu, teknik direktör Thomas Tuchel'in en güvendiği oyuncular arasına adını yazdırmıştı.

Danimarka Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden olan yıldız oyuncu milli takımda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer ile birlikte oynuyordu.

Kadrosunda Gerard Pique, Ronald Araujo, Eric Garcia, Clement Lenglet ve Samuel Umtiti gibi beş üst düzey stoper bulunan Barcelona'nın yüksek maliyetinden dolayı Umtiti ile ara transfer döneminde yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Umtiti'nin adı yaz aylarından beri Türk kulüpleriyle de anılıyor.

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