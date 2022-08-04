Senegalli savunmacı, Londra ekibinin unutulmaz kaptanı ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Kalidou Koulibaly, Chelsea efsanesi John Terry'den onunla özdeşleşen 26 numaralı formayı giymek için izin istediğini açıkladı.

Eski takımı Napoli'de taşıdığı forma numarasını kullanmak isteyen Koulibaly, Terry'yi telefonla aradı.

Ancak görüşme Koulibaly için epey gergin geçti. İlk anda hattın diğer ucunda Koulibaly'nin bulunduğuna inanmayan Terry bunu bir telefon şakası sandı.

Koulibaly görüşmeyi anlattı

"Biraz gergindim, ama şimdi çok mutluyum. Başta bana inanmadı. Ben olmadığımı düşündüğü için telefonu kapattı."

Koulibaly, Terry ile bağlantı kurma konusunda Chelsea'nin eski futbolcusu Gianfranco Zola'dan yardım aldığını da söyledi.

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Koulibaly neden Chelsea'yi seçti?

31 yaşındaki oyuncunun adı uzun süredir Premier Lig'in yüksek profilli kulüpleriyle anılıyordu. Koulibaly şu anda Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte'nin altı yıl önce kendisini Chelsea'ye getirmek istediğini itiraf etti.

"Premier Lig'in uzun süredir beni istediği doğru. Tanrıya inanıyorum ve doğru zamanın geldiğini düşünüyorum."

"Geçmişte kulüpler buna hazır değildi, Napoli de beni bırakmak istemedi."

"Ailem ve arkadaşlarımla konuşup Chelsea'yi seçtim. Neden mi Chelsea? Çünkü beni gerçekten isteyen tek kulüptü."

"2016'da Conte beni transfer etmek istemişti, adım hep Chelsea'yle anılıyordu. Ama doğru zamanda geldiğime inanıyorum, gerçekten mutluyum."

Başarılı savunma oyuncusu Chelsea ile dört yıllık sözleşme imzaladı.