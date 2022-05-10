Chelsea, mart ayından bu yana devam eden uzun bir ihale sürecinin ardından Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından Roman Abramovich'ten satın alınarak yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor.

Los Angeles Lakers ve LA Dodgers'ın sahibi Boehly'nin, New York yatırım bankası Raine Group ile satışı kolaylaştıran bir anlaşma yapmasının ardından satın alma işlemini tamamlaması için Premier Lig onayı alması bekleniyor.

Yaklaşık 3,3 milyar Sterlin serveti olan ABD'li milyarder, kulüp hakkındaki bilgisi ve diğer sporlardaki başarısı nedeniyle Chelsea taraftarları arasında popüler bir seçenek oldu.

Teklif verme sürecinde teklifinde oldukça şeffaf olması da ona yardımcı oldu.

Tabii ki herhangi bir kişinin Chelsea’yi, Abramovich gibi yönetmeye devam etmesi pek olası değil.

Kulübü kâr için yönetmeye çok az ihtiyacı olan Abramovich, takımın sahada başarılı kalmasını sağlamak için 1,6 milyar Sterlin olan kişisel servetinin büyük bir kısmını takıma yönlendiriyordu.

Şu andan itibaren, Maviler’in transfer piyasasında daha bilgili olması ve işi yeni gelir akışlarıyla finanse etmesi gerekecek.

Gerçekten de, konu oyuncu alımı olduğunda, Chelsea şimdi kendilerini, özellikle menajerlerinin futbol felsefesine uygun transferler yaparak Premier Lig şampiyonlukları için Manchester City ile rekabet etmeyi başaran Liverpool'u örnek alma niyetinde.

Abramovich döneminin başlangıcı, transferlere yaklaşım açısından inkar edilemez derecede vahşiyken, Maviler’in stratejisi şimdi çok daha olgun ve Cobham'daki akademiye yapılan büyük yatırım yıllardır temettü ödüyor.

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Elbette Chelsea, Liverpool'un şampiyon olduğu veriye dayalı gözlemciliğe doğru ilerlemeye başlamış olsa da, piyasada hala maliyetli hatalar yapılıyor.

Romelu Lukaku'nun 100 milyon Sterlin’lik kulüp rekoru kıran sözleşmesi, Belçikalının Thomas Tuchel'in oyun tarzına hiç uymadığı göz önüne alındığında, açıkçası en göze çarpan durum.

Bu yaz Lukaku ile ne yapacağını bulmanın yanı sıra Boehly’e, Antonio Rudiger ve Andreas Christensen'in kulüpten ücretsiz ayrılacağını zaten söylendi.

Chelsea, kadrosundaki sözleşmesi sona erecek olan futbolcuların miktarından endişe duyuyor.

Yeni sahipler, yeteneklerinin hak ettiği kazançlı maaşlara sahip olmadıkları göz önüne alındığında, ne Mason Mount ne de Reece James'i Stamford Bridge’de tutmaya çaresiz olabilirler.

Yine de Chelsea taraftarları, Boehly liderliğindeki grubun derhal çözülmesi gereken tüm sorunların farkında olmasıyla cesaretlendirilecek.

Boehly, kulübü ilk satın almaya çalıştığı 2019 yılında, Chelsea’ye gereken özeni gösterdiği göz önüne alındığında, bu sürpriz olmamalı.

O dönemlerde, Chelsea için yaptığı 2.2 milyar Sterlin’lik teklifi Roman Abramovich tarafından reddedildi.

Ancak Rus milyarder, bir artış sonrasında Birleşik Krallık hükümeti tarafından 1. kademe yatırım vizesini geri çektikten sonra kulübü satma fikrini Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin ardından değerlendirme kararı aldı.

Aynı anda, Chelsea'nin Stamford Bridge'i 1 milyar Sterlin’lik bir yatırımla yeniden iddialı hale getirme projesi de bir kenara atılmış oldu.

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Boehly'nin grubu en ayrıntılı yeniden geliştirme tekliflerinden birini üretti ve Abramovih'in ilk projesinde yer alan Jane Marie Smith ve David Hickey gibi birkaç mimarla çoktan görüştü.

Ayrıca, tüm teklif sahiplerinden, mülkiyetin ilk on yılında erkekler, kadınlar ve akademi operasyonlarının yürütülmesi için en az 1 milyar sterlin taahhütte bulunmaları istendi.

Ayrıca daha sonra, satış fiyatına eklenecek 500 milyon Sterlin daha istendi; bu, ya Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili bir hayır kurumuna gidecek ya da hükümet tarafından kontrol edilen bir banka hesabında dondurulacak.

Boehly'nin bu teklifin yüzü olmasına rağmen, perde arkasında önemli oyuncuların büyük bir listesinin olduğu söylenmelidir, bunların en önemlileri, satın alımın en az yüzde 66'sını finanse eden bir özel sermaye şirketi olan Clearlake Capital'dir.

Clearlake'in arkasında, diğer yatırımlarının ölçeğine rağmen 'aktif yönetmen' olmayı taahhüt eden kurucu ortak Behdad Eghbali var.

Kulübün geleceğinde güçlü bir paya sahip olacaklar, ancak sürecin etrafındaki bazı isimler, en azından kısmen borçla satın almayı finanse edeceklerine inanıyor.

Ayrıca Boehly'nin uzun vadeli iş ortağı Hansjorg Wyss, özellikle görünür bir rol oynamayacak, ancak önemli bir etkisi olması düşünülen İsviçreli bir milyarder, LA Dodgers'ın ana sahibi Mark Walter ve İngiliz yatırımcı Jonathan Goldstein var.

Sonuç olarak, bu finansal ve politik alanlarda inanılmaz derecede iyi bağlantıları olan bir grup.

Goldman Sachs ve İngiltere’nin eski Şansölyesi ve Chelsea taraftarı George Osborne'un danışman rolünde olduğu Robey Warshaw gibi büyük bankaların hizmetlerinden yararlandılar.

Ayrıca, Lordlar Kamarası Üyesi ve The Times gazetesinde köşe yazarı olan Danny Finkelstein da dahil olmak üzere Chelsea taraftarlarını yönetim kuruluna ekleyecekler. Ayrıca ekipte, eğlence endüstrisinde güçlü bir pazarlama yöneticisi olan Barbara Charone de var.

Bu kadar çok ünlü ismin ihaleye çekilmesinin nedeni, dünyanın en zenginleri için bile Premier Lig kulüplerini satın almanın giderek zorlaştığını gösteriyor.

Londra merkezli olmak Chelsea'yi, ticari potansiyellerini bazı 'Altı Büyük' ​​rakipleri kadar etkili bir şekilde kullanmadığına inanan yatırımcılar için daha da çekici bir teklif haline getirdi.

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Satış sırasında 2022 Milken Enstitüsü Küresel Konferansı'nda konuşan Boehly, taraftarlarına yaratıcı yollarla para kazanma planlarından bahsetti.

"Dijital olduğu için bunu sadece 'belirteçleştirme' olarak nitelendiriyorsunuz.

"Hiçbir hakkınız yok, kontrolünüz yok, ancak Packers'ta bir çıkarınız olduğunu söyleyebilirsiniz.

"Bence sadakat programları, ister Vivid Seats, Dodgers, Lakers, isterse de Chelsea olsun hepimiz daha sonra üzerine inşa edebileceğimiz doğrudan müşteri ilişkilerimize nasıl sahip olabileceğimizi düşünüyoruz.

"Ve eğer bunun bir şekli bir belirteçleştirme olduğunu düşünürseniz öyle olsun, ama asıl umursadığımız şey taraftar kitlemize doğrudan erişim olacaktır.

"Ve taraftar kitlemize doğrudan erişimimiz olduğunda, farklı ürünler isteyen çok sayıda farklı taraftar kitlesine sahip olmak için neler yapmamız gerektiğini düşünebiliriz.

"Yani, 'süper taraftarlarımıza' gerçekten vermek istediğimiz şeyin ne olduğu ve taraftarları nasıl geliştireceğimiz hakkında çok fazla düşünmeye başlıyoruz.

Fikirlerinin nasıl karşılandığını görmek ilginç olacak, taraftarların kulübün nasıl işleyeceğine dair beklentilerini ayarlamaları gerekecek.

Kurulun, uzun vadeli geleceğini şimdiden çevreleyen belirsizlik ve müzakere sürecinde, verilen sözleri tutup tutmayacakları türbülans yaratabilir.

Boehly grubu devralmaya yaklaşırken Maviler, şimdi Abramovich yönetimindeki görkemli, ama nihayetinde tartışmalı bir dönemi kapatmaya hazırlanıyor.

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