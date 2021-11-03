Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech, Chamakh'ın rekoruna ortak oldu

Premier Lig'de liderliğini sürdüren Chelsea, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de hata yapmadı.

H Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Malmö'yü deplasmanda 1-0 mağlup eden Maviler, dokuz puana yükseldi ve lider Juventus'u takibini sürdürdü.

Bu maç, diğer oyuncular için sıradan bir karşılaşma olsa da Hakim Ziyech için özeldi.

56. dakikada fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, sekiz gole ulaşarak Marouane Chamakh ile birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Faslı oyuncu oldu.

Ne söylendi?

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Enerjimize ve karşı pres alışkanlığımıza her zaman güveniyoruz. Tabii ki oyundaki bağlantılarla ilgili geliştirmemiz gereken yerler var.

"Ziyech'in omzundaki sakatlık ona çok pahalıya mal oldu. Erken dönemedi fakat sonuçta şimdi burada."

"Hâlâ yüzde 100 özgür değil ve özellikle hücum oyuncuları özgürlüğü seviyor.

"Ziyech, bunun gibi birçok golde bize çok yardımcı oluyor. Bu yüzden onun ve Callum'un skora katkı koymasından dolayı mutluyum."

Chelsea'yi ne bekliyor?

Thomas Tuchel'in öğrencileri, 6 Kasım Cumartesi günü Premier Lig'de Stamford Bridge'de Burnley ile karşı karşıya gelecek.

Millî aranın ardından 20 kasımda Leicester deplasmanına gidecek olan Chelsea, daha sonra 23 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk edecek.

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