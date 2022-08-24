Chelsea'nin üçüncü teklifini de reddeden Leicester, Fofana'yı kadro dışı bıraktı

Teknik direktör Brendan Rodgers, Wesley Fofana transferiyle ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Genç savunmacı Wesley Fofana'yı kadrosuna katmak için ısrarlı çabalarını sürdüren Chelsea'ye Leicester'dan bir kez daha ret geldi.

Londra ekibinin üçüncü teklifini de geri çevirdiklerini açıklayan Rodgers, Fofana'yı sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getirmemekle suçladı.

Leicester'ın Premier Lig'deki Southampton ve Lig Kupası'ndaki Stockport maçlarında kadroda yer almayan Fofana çalışmalarını rezerv takımla sürdürecek.

Rodgers ne söyledi?

"Futbol açısından bakacak olursak transferin bir an önce tamamlanması işimize gelir. Kulüp vakit geçtikçe işlerin zorlaştığının farkında, ama istediğimiz bonservisi ödemek zorundalar."

"Futbolcular iyi ücretler alıyorlar, en azından çalışmalarını aksatmamaları gerekiyor. Bunu yapmayan biri aramızda yer alamaz. Fofana normalde iyi biri, ama şu anda yaşadıklarıyla baş etmekte zorlanıyor. Oynayacak durumda değil."

Neler yaşandı?

Fofana'yı Southampton maçının kadrosuna almayan Rodgers, 21 yaşındaki Fransız oyuncunun Leicester'a konsantre olmadığını söylemişti.

Hafta sonu Leeds'e 3-0 kaybeden Chelsea ise savunmaya takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

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2020'de Saint Etienne'den 35 milyon euro karşılığında transfer edilen genç stoper Ağustos 2021'de Leicester'da Yılın Genç Oyuncusu seçilmişti.

Ancak geçen yaz Villarreal ile oynanan hazırlık maçında bacağı kırılan Fofana 2021/22 sezonunda sadece 12 maça çıkabildi.

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İlginç bir tesadüf sonucu Leicester, Cumartesi günü Premier Lig'de Chelsea'ye konuk olacak. Fofana'nın bu maçta da kadronun dışında kalması bekleniyor.