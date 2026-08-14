Manchester City yöneticileri, son saatlerde Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in menajerleriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "YouTube" kanalındaki yayınında şunları söyledi: "Bugün Enzo Fernandez günü. Hatırlatmak gerekirse, Chelsea son derece netti. Son 48 saatte doğrudan Manchester City'ye gönderilen mesaj açıktı."

Şöyle devam etti: "Chelsea, Enzo Fernandez'in hikâyesinin bugün transfer piyasasında sona ereceğini düşünüyor. Ya Manchester City bugün masaya net 120 milyon sterlin koyacak ya da Enzo Fernandez Chelsea'de kalacak."

Sözlerine şöyle ekledi: "Kulübün tutumu bu. Ne yazık ki ben Chelsea'nin sahibi ya da yöneticisi değilim ki bundan sonra ne yapacaklarını size söyleyebileyim, ama şu an itibarıyla kulübün tutumu açıklanmış, net ve güçlü. Bu oyunu sırf oyuncu karşılığında para almak için oynuyor gibi görünmüyorlar; aksi takdirde yarın da müzakereleri sürdürebilirlerdi."

Devamında şunları söyledi: "Chelsea, sürenin cuma günü Birleşik Krallık saatiyle 17.00'de dolması konusunda çok ciddi görünüyor."

Şunları ekledi: "Şu an Manchester City ile Enzo Fernandez'e yakın isimler arasında gün boyu süren temaslar var. Son 24 saatte City ile oyuncunun menajerleri de doğrudan görüşmeler yaptı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunların çok doğrudan görüşmeler olduğunu söylemek isterim, çünkü müzakereler gerçekten yapıldı, tartışmalar da öyle. Dolayısıyla City tarafında Enzo Fernandez konusunda kesinlikle bir hareketlilik var."

Şöyle tamamladı: "Chelsea'nin tutumu bu. Transferin durumunu takip edeceğiz, ama belli ki büyük ve yoğun bir gün olacak. Manchester City hâlâ oyuncunun temsilcileriyle görüşüyor, dolayısıyla transfer hâlâ masada. Manchester City'nin istenen tutarı ödemeye karar verip vermeyeceğini görmemiz gerekiyor."



