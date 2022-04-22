Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Sir Lewis Hamilton ve tenis süperstarı Serena Williams, Chelsea'yi devralmak için teklif veren bir konsorsiyuma katılmaya hazırlanıyor.

Eski Liverpool Başkanı Sir Martin Broughton tarafından yönetilen grup, iş ve spor sektörlerinden bir dizi varlıklı yatırımcıya sahip olmakla övünüyor ve varlıklarının İngiltere tarafından dondurulduğunu gören Rus milyarder Roman Abramovich'in yerineStamford Bridge'de kontrolü ele geçirmeyi umuyor.

Premier Lig ağır sıkletlerinin sahipliğini almak için uzun süredir devam eden savaş, üç seçenek ile bir sonuca doğru ilerliyor.

Lewis Hamilton ve Serena Williams neden işin içinde?

Hem Hamilton hem de Williams, seçtikleri mesleklerde hakimiyet kurduktan ve önemli kişisel servetler kazandıktan sonra yerleşik yatırımcılar haline geldiler.

Williams'ın bir girişim sermayesi fonu olan Serena Ventures, kısa süre önce İngiliz merkezli bir spor teknolojisi yıldızı olan Opensponsorship'e yatırım yaptığını duyurdu. Hamilton ise bir dizi yeni kurulan şirketle ilişkili.

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Her iki ismin de Broughton ile haftalardır Chelsea için bir teklifte bulunma olasılığı konusunda görüşmelerde bulunduğu anlaşılıyor.

Yarış ikonu Hamilton, Paris Saint-Germain forveti Neymar da dahil olmak üzere spordaki birçok önde gelen figürle bağları olan büyük bir futbol taraftarı olarak biliniyor, ancak çocukluğundan beri Arsenal taraftarıydı ve şimdi, tuttuğu takımın doğrudan rakibi olabilir.

Hamilton Chelsea için ne dedi?

37 yaşındaki Stevenage doğumlu yarışçı, Sky Sports'a şunları söyledi:

"Çocukluğumdan beri futbol taraftarıyım. Dört yaşımdan 17 yaşıma kadar futbol oynadım. Her yıl takımlardaydım, çocukluğum boyunca her yıl okul takımında oynadım ve aynı zamanda sayısız maça gittim.

“Gençken, yaşadığım yerin köşesi, birkaç yakın arkadaşımla futbol oynadığım yerdi.

"Gerçekten uyum sağlamak istedim. Oradaki tek renkli çocuk bendim ama çocukların hepsinin farklı birini desteklediğini biliyorum. Biri Tottenham, biri Man Utd.

"Gençken bu takımlar arasında geçiş yaptığımı, eve döndüğümü ve Arsenal tarafyarı ablamın koluma birkaç kez yumruk attığını, beni dövdüğünü ve 'Arsenal'i desteklemelisin' dediğini hatırlıyorum.

"Amcam Terry büyük bir Chelsea tarafarı, bu yüzden onunla Arsenal ve Chelsea maçını izlemek için çok fazla maça gittim.

“Sonuçta, ben bir sporseverim. Futbol, dünyanın en büyük sporu ve Chelsea dünyanın en büyük ve en başarılı kulüplerinden biridir.

"Bu fırsatı duyduğumda, 'Vay canına, bu çok büyük bir şeyin parçası olmak için en büyük fırsatlardan biri' dedim."

Broughton'un konsorsiyumunda başka kimler var?

Hamilton ve Williams, Broughton'un konsorsiyumunun bir parçasını oluşturan tek büyük sporcular değil. Eski Olimpiyat şampiyonu Lord Sebastian Coe da destekçilerinden biri.

Amerikan özel sermaye milyarderleri Josh Harris ve Dave Blitzer tarafından yönetilen bir holding şirketi olan Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE) de işin içinde. Ancak herhangi bir anlaşmanın tamamlanabilmesi için Crystal Palace'ta bulunan küçük hisselerindenile ayrılmaları gerekecek.

Telekomünikasyon endüstrisiyle güçlü bağları olan Kanadalı Rogers ailesi, Houston 2026 Dünya Kupası teklif komitesine başkanlık eden John Arnold ve Tayvanlı Tsai ailesi, Broughton'un konsorsiyumunun başarılı olması durumunda yatırım yapacak olan diğer kişiler.

Dünyanın en büyük biracılık servetinin varisi olan ve hâlihazırda bir dizi Kuzey Amerika spor temsilciliğine yatırım yapan Alejandro Santo Domingo'nun da bu oluşuma dahil olması muhtemel.

Chelsea'de devralma sürecini tamamlamak isteyen diğer teklif sahipleri, LA Dodgers'ın ortak sahibi Todd Boehly ve Boston Celtics hissedarı Steve Pagliuca tarafından yönetilen konsorsiyumlar.

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