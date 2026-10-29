Chelsea’nin sakatlık sorunları, Maxence Lacroix’nın Liverpool ile oynanan Carabao Kupası karşılaşmasında oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla daha da ağırlaştı. Fransız savunmacı, Anfield’daki maçın ilk yarısında arka adalesinden sakatlanmış gibi görünürken bu durum, Xabi Alonso’nun zaten eksik olan kadrosunu daha da zor durumda bıraktı.

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Lacroix, Anfield'da topallayarak oyundan çıktı

Chelsea, normal süresi 1-1 biten maçın ardından çekişmeli penaltı atışları sonucunda Carabao Cup'a veda etti. Morgan Rogers ve Cody Gakpo normal sürede karşılıklı penaltı golleri attı. Ancak Chelsea teknik ekibini asıl endişelendiren, savunmanın bel kemiği olan stoperini kaybetmesi olacak.

Lacroix, Liverpool'un beraberlik golünden kısa süre sonra orta sahada Gakpo'yu kovalarken sakatlık hissetti. Birkaç dakika sonra toptan uzakta yere yığıldı ve Levi Colwill oyuna girmeden önce sahada tedavi gördü. Sol uyluğunun arkasını tutan Fransız oyuncu, kulübün sağlık görevlileriyle konuşarak belirgin bir acı içinde yavaş adımlarla soyunma odasına yürüdü.

Alonso yeni sakatlık sorununu değerlendirdi

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, savunma oyuncusunun kasındaki sorunun boyutunu öğrenmek için beklemeleri gerektiğini kabul etti. Maçın ardından konuşan İspanyol teknik adam, sağlık ekibinin ilk şüphesini doğruladı.

Alonso, “Söylemek için çok erken. Muhtemelen arka adalesinde bir şey hissetti. Sakatlığın ne olduğunu belirlemek için birkaç güne ihtiyacımız var,” dedi.

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Stamford Bridge'de sorunlar artıyor

Lacroix'nın kaybı, Chelsea'nin savunma istikrarına ağır bir darbe oldu. Yazın Crystal Palace'dan transfer edilen oyuncu, bu sezon sekiz Premier League maçının tamamına ilk 11'de başladı ve iki Carabao Cup maçında da forma giydi.

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Yokluğu, Alonso'nun kadro seçiminde zaten yaşadığı ciddi sıkıntıyı daha da artırıyor. Batı Londra ekibi, sakatlıkları nedeniyle Joao Pedro, Jamie Gittens ve Reece James olmadan kuzeye giderken kilit oyuncusu Cole Palmer da cezası nedeniyle maçta forma giyemedi.

Chelsea'de bekleyiş

Chelsea sağlık ekibi, Lacroix'nın ne kadar süre sonra dönebileceğini belirlemek için önümüzdeki günlerde oyuncunun durumunu değerlendirecek. Uzun süreli bir yokluk, kadroyu sınırlarına kadar zorlayacak ve yoğun sonbahar fikstüründe Alonso'yu Colwill ile elinde kalan savunma seçeneklerine büyük ölçüde bağımlı bırakacak.

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Teknik direktör, takımının kupadan elenmesinin etkisini üzerinden atıp Premier League'deki ivmesini koruyabilmesi için eksik kadrosunu yeniden toparlamak zorunda.