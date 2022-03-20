Chelsea'nin orta saha oyuncusu Hakim Ziyech takımıyla neden gurur duyduğunu açıkladı

Hakim Ziyech, saha dışındaki zorlu sorunlara rağmen kendilerini bir takım olarak neyin gururlandırdığını paylaştı.

Chelsea, cumartesi günü Riverside Stadyumu'nda FA Cup'ta Middlesbrough'u 2-0 mağlup ederken gollerden birini Ziyech kaydetti.

Orta saha oyuncusuna göre, kulübün içinde bulunduğu duruma rağmen onları gururlandıran şey aldıkları iyi sonuçlar.

Chelsea’nin ne kadar zor durumda olursa olsun bir şekilde sonuç aldığını vurgulayan Ziyech, attığı golü ise mükemmel olarak nitelendiriyor.

Ne söylendi?

Chelsea TV'ye konuşan Ziyech, "Takım olarak ne kadar zor durumda olursak olalım, fişi çekecek güce sahibiz.

“Bu yüzden takımımla gurur duyuyorum. Milli aradan sonra neler yapabileceğimiz konusunda çok meraklıyım ve dört gözle bekliyorum.

“Takımım harika bir oyun sergiliyor. Pek çok müsabaka oynadık ve ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz.

“Kendimizi hep hazır tutuyoruz ve her zaman 90 dakika boyunca iyi mücadele ediyoruz” dedi.

Faslı oyuncu, ikinci golü getiren vuruşu anlatırken golünün mükemmel olduğunu söyledi.

"Tabii ki kendim ve takım için güzel bir gün oldu. Wembley’e doğru gidiyoruz ve en önemli şey bu. Yolumuza devam ediyoruz."

Afrikalı yıldız, "Cesar Azpilicueta arkamdan koştu, iki seçeneğim vardı ve boşluğu buldum ve golü attım.

“Düşünmeden bir anda şutu çıkardım ve mükemmel bir gol attım” dedi.

"Rakibi, kazanacağına inandırmamak lazım"

Ajax'ın eski yıldızı, maç sırasındaki korkularını da paylaştı ancak işi bitirdikleri için nihayetinde mutlu olduğunu açıkladı.

"Bu tür oyunlarda erken gol atmak her zaman önemlidir. İlk yarıda veya oyunun başında gol atamazsanız karşı takım kazanacağına inanmaya başlar.

“Ve rakibi kazanacağına inandırmamak lazım.

"İlk yarıyı oldukça erken bitirdik. Tabii ki geri dönebileceklerini düşündüğümüz anlar da oldu. Ama oyunun genelinde çok sıkıntı yaşamadık.

"İkinci yarıda 3-0 yapmak için birkaç güzel pozisyonumuz oldu ama değerlendiremedik. Sonuç olarak 2-0’la Wembley'e gitmek yeterince iyi oldu.”

Chelsea, son dönemlerde sahibi Roman Abramovich’in kulübü satışa çıkarması sebebiyle belirsiz bir süreç içerisinde bulunuyor.

Buna rağmen, futbolcuların çabası ve oyun gücü Maviler adına umut verici.

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