Chelsea'nin milyonlarca sterline transfer ettiği Mykhaylo Mudryk'in doping davasında yeni gelişme

Ben Jacobs'a göre Mykhaylo Mudryk, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde dava açacak. Ukraynalı futbolcuya dört yıllık bir men cezası verilmiş durumda, ancak oyuncu bu kararı temyiz edecek.

Chelsea'nin forveti, performans artırıcı madde meldonium testinde pozitif çıkmasının ardından Aralık 2024'te geçici olarak cezalandırılmıştı. Bu madde, kana oksijen akışını artırıyor.

Mudryk, o dönemde idrar testinde pozitif sonuç vermişti ve geçici cezası nedeniyle şu anda 2023'te transfer olduğu kulüp olan Chelsea'de oynayamıyor ve antrenman yapamıyor. Haziran 2025'te oyuncu hakkında resmi olarak dava açıldı ve Jacobs'a göre FA tarafından dört yıl süreyle men edilecek.

O zamanlar, son derece hızlı forvet, "asla bilerek yasaklanmış maddeler kullanmadığını veya kuralları ihlal etmediğini" belirtmiş ve "bunun nasıl olabileceğini araştırmak için ekibiyle yakın işbirliği içinde olduğunu" eklemişti.

Şimdi ise davayı, spor alanındaki uyuşmazlıkları çözmek için bağımsız bir mahkeme olan CAS'a taşıyor. Jacobs'a göre, Şubat ayı sonunda futbol federasyonuna itirazda bulundu. Jacobs, tarafların şu anda yazılı belgeler alışverişinde bulunduğunu bildiriyor. Ancak duruşma tarihi henüz belirlenmedi.

Mudryk'in yanı sıra, eski kulübü Shakhtar Donetsk de kısa sürede netlik kazanmayı umuyor. CEO Serhii Palkin, ESPN'e verdiği demeçte, eski oyuncularının cezalandırılması nedeniyle çok fazla para kaybettiklerini belirtti. Chelsea, Shakhtar'a 70 milyon euro ödemişti. Ancak buna ek olarak bazı bonuslar da eklenmişti.

"Sözleşmesinde 30 milyon avroluk primler var," diye söze başlıyor Palkin. "Eğer o oynamazsa ve Chelsea iyi sonuçlar alamazsa, 30 milyon avroyu kaçırmış oluruz. Bu bizim için çok büyük sonuçlar doğurur."

"Bu nedenle herkes, bu sorunun bir an önce olumlu bir şekilde çözüleceğini ve Mudryk'in tekrar sahalara döneceğini düşünüyor. Aksi takdirde 30 milyon euro kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız," diye bitiriyor.