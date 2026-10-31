Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı fırsatları iyi değerlendirdiği maçta 2-0 yenerek Premier Lig'de dördüncü sıraya yükseldi. Morgan Rogers ve Cole Palmer'ın golleri, konuk takımın disiplin açısından yaşadığı çöküşü fırsata çevirdi.

Reklam

Xabi Alonso'nun Chelsea'si, Stamford Bridge'de taktiksel olgunluğunu ortaya koyarak baskı altında takım düzenini korumakta zorlanan Manchester United'ı etkisiz bıraktı. Golsüz sona eren temkinli ilk yarının ardından Chelsea, daha kararlı bir oyunla sahaya döndü; iç koridorlardaki boşluklardan yararlanıp konuk ekibi savunma hatalarına zorladı. Morgan Rogers'ın 50. dakikada attığı gol maçın gidişatını kesin biçimde değiştirdi. Geriye düşen Manchester United, beraberlik için risk almak zorunda kaldı ve sonunda oyun disiplinini kaybetti.

Maçın dönüm noktası, bir saatin hemen ardından Lisandro Martinez'in penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonda ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasıydı. Kısa süre sonra penaltıyı gole çeviren Cole Palmer, Chelsea'nin farkı ikiye çıkarmasını sağladı ve Michael Carrick'in ekibini çok zor bir durumda bıraktı. Chelsea'nin üstünlüğü istatistiklere de yansıdı: Topa sahip olma oranında %59'a ulaşan ev sahibi ekip, United'ın 12 şutuna karşılık 18 şut çekti. Chelsea, üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı ve Şampiyonlar Ligi sıralarına yükselme mücadelesini sürdürdü.

Kaleci ve savunma

Mike Penders - 7/10

Genç kaleci için nispeten sakin bir öğleden sonraydı; müdahale etmesi gereken pozisyonlarda 3 kurtarış yaptı. Kalesini gole kapatmak için iyi bir konsantrasyon sergiledi. Son anlarda ise cesur davrandı ve maçı kontrol altında tutmaya yönelik gibi görünen bir hareketi nedeniyle uzatma dakikalarında sarı kart gördü.

Levi Colwill - 8/10

Colwill, Chelsea'nin geriden oyun kurmasının temel taşıydı. Sayısal üstünlük yaratmak için sık sık orta sahaya çıktı. Savunmadaki pozisyon bilgisi kusursuzdu ve United'ın 90 dakika boyunca kaleyi bulan yalnızca 5 şut çekmesinde pay sahibi oldu.

Reklam Reklam

Josh Acheampong - 7/10

Genç oyuncu, büyük maçın sahnesinde rahat göründü ve Cunha ile Diallo'nun oluşturduğu tehdide karşı iyi mücadele etti. Chelsea savunmasının yaptığı 11 uzaklaştırmaya katkı sağladı ve maç boyunca disiplinli oynadı.

Related Topics

Wesley Fofana - 7/10

Fofana, United'ın kontra ataklarını durdurmak için gereken fiziksel gücü ortaya koydu. İkili mücadelelerde agresifti ve konuk ekip savunma hatlarını aşmaya çalıştığında geriye dönüşlerde hızını etkili kullandı.

Marco Palestra - 6/10

74. dakikada oyundan alınana kadar sağlam bir performans sergiledi. Kanatta takımına sürekli bir pas seçeneği sundu ve geçişlerde stoperlerine destek vermek için özenle geriye döndü.

Reklam

Orta saha

Romeo Lavia - 8/10

Lavia, sahanın merkezinde takımın oyun temposunu belirledi. Morgan Rogers'ın 50. dakikadaki açılış golüne kritik asisti yaptı; topu iyi koruduğu ve savunmada pas aralarını kestiği bir performans ortaya koydu.

Moises Caicedo - 7/10

Kaptanlık pazubandını takan Caicedo, orta sahayı otoriter bir şekilde kontrol etti. Yerde girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kazandı ve Chelsea'nin merkezde üstünlük kurmasını sağladı. Maçın sonlarında oyundan alınmadan önce yüksek bir pas isabet oranına ulaştı.

Reklam

Cole Palmer - 9/10

Bir kez daha Chelsea'nin kilit ismiydi. Neredeyse her hücumun yönlendirilmesinde rol oynayan Palmer, 64. dakikada penaltıyı büyük bir soğukkanlılıkla gole çevirdi. Takımına sağladığı 2,74'lük beklenen gol katkısında yaratıcı paslarının büyük payı vardı.

Hücum

Morgan Rogers - 8/10

Gol sessizliğini bozan isimdi. Rogers, 50. dakikada golcü sezgilerini göstererek Chelsea'ye ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağladı. Topu ileri taşıma becerisi, takımının savunmadan hücuma sorunsuz geçmesini sağladı.

Reklam

Estevao - 7/10

Hızı ve çalımlarıyla United savunmasını genişleten Estevao, Dalot'a sürekli sorun yaşattı. Gol atamasa da pozisyon alışıyla savunmacıları yerlerinden çıkararak Rogers ve Palmer'a alan açtı.

Pedro Neto - 7/10

Neto'nun doğrudan kaleye yönelen oyunu, Manchester United'ı birkaç kez oyunu kesmeye yönelik fauller yapmaya zorladı. İlk yarıda konuk ekibin kendi yarı sahasına çekilmesinde önemli rol oynadı ve 87. dakikada oyundan alınana kadar kontra ataklarda tehdit oluşturdu.

Reklam

Yedekler ve teknik direktör

Pep Chavarria - 6/10

Son 15 dakika için Palestra'nın yerine oyuna girdi ve takımının sonucu fazla zorlanmadan korumasına yardımcı oldu.

Danny Welbeck - Puan yok

Hücum hattına taze güç katmak için 87. dakikada oyuna alındı.

Reklam

Malo Gusto - Puan yok

Savunmanın sağ tarafını güçlendirmek için son bölümde yapılan taktiksel bir değişiklikle oyuna girdi.

Valentin Barco - Puan yok

Son bölümde savunmaya destek vermek için Gusto ile birlikte oyuna girdi.

Reklam

Geovany Quenda - Puan yok

Uzatma dakikalarında, maçın bitimine çok az kala oyuna alındı.

Xani Alonso - 9/10

Alonso, Carrick'e karşı taktiksel mücadeleyi kazandı. Yüksek presi sürdürme kararı, sonunda açılış golüne ve Martinez'in kırmızı kartına yol açan hataları zorladı. Takımı giderek daha iyi organize olan ve fırsatları daha iyi değerlendiren bir görüntü sergiliyor.