Manchester City’nin yaz aylarında takımdan ayrılmasına göz yumduğu genç yıldız lige damgasını vurmaya başladı.

Premier Lig’de son olarak sahasında konuk ettiği Manchester United karşılaşmasının 90. Dakikasına 3-2 geride girmesine rağmen 90+10 ve 90+11’de gelen gollerle üç puana ulaşan Chelsea sezon boyunca hayal kırıklığı yaşasa da bu yaz transfer edilen Cole Palmer’ın performansı yüzleri güldürdü. United karşısında hat-trick yapan ve kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koyan genç yıldız büyük alkış topladı.

Forma giydiği son üç Premier Lig karşılaşmasına altı gol ve bir asist sığdıran Palmer’ın takıma her geçen gün ağırlığını koyması dikkat çekerken, 47 milyon euro karşılığında transfer edilen yıldız ismin ne denli doğru bir transfer olduğu da kanıtlandı.

EURO 2024'te de oynayacak

Futbola Manchester City altyapısında başlayan ve geçen sezon Pep Guardiola’nın takımı için tüm kulvarda 25 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde 47 milyon euro karşılığında Chelsea’nin yolunu tutmuştu.

Sol ayağını oldukça etkili kullanan ve hem çalım atma hem de yüksek bir şut kalitesine sahip olan Palmer, Chelsea formasını tüm kulvarda 36 kez giyerken, bu maçlara 19 gol ve 10 asist sığdırmayı başardı. EURO 2024’te İngiltere Milli Takımı’nın formasını giymesine de kesin gözüyle bakılan genç oyuncu, Londra ekibinin bu sezon yaptığı astronomik transferlerin en verimlisi olarak öne çıktı.