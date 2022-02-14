Palmeiras engelini 120 dakika sonunda 2-1'lik skorla geçerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götüren Chelsea'de galibiyeti getiren gol öncesi yapılan aldatmaca karşılaşmanın en dikkat çeken detayı oldu.

Palmeiras forması giyen oyuncuların daha önceki maçlarda penaltı vuruşunu kullanacak oyuncuları baskı altına almaya çalıştığını fark eden Chelsea teknik heyeti, buna ilginç bir çözüm buldu.

Brezilya ekibine karşı adeta akıl oyunları oynayan Londra ekibinde 117. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topu alan ilk isim takım kaptanı Cesar Azpilicueta oldu.

Palmeiraslı oyuncular topu penaltı için beyaz noktaya koyan İspanyol oyuncu ile uğraşarak, kart görürken bu esnada kenara çekilen kaptan, vuruşu Kai Havertz'e bıraktı.

Bu sayede vuruşu yapan Alman oyuncu, Abel Fereira'nın öğrencilerinin yaptığı baskıdan etkilenmezken, şutunda topu filelerle buluşturdu ve takımını dünyanın en büyüğü yaptı.

Chelsea'ye Manchester City karşısında Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran golü de atan Havertz böylece kulüp tarihine bir büyük kupayı daha getiren oyuncu olarak geçti.

Ne söylendi?

Maçın ardından penaltı öncesinde yaşananları değerlendiren Azpilicueta, bu durumun bilinçli bir şekilde gerçekleştiğini söyledi:

"Bu bir taktikti çünkü Palmeiras oyuncularının penaltıyı kullanacak oyuncuyla uğraşacaklarını biliyorduk. Kai penaltı çekecek ismin kendisi olduğunu biliyordu ve bu yüzden onun üzerinde kurulacak baskıyı kırmak istedik.

"Palmeiraslı oyuncuların bana söyledikleri her şeyi sabırla dinledim ve kenara çekildim. Böylece Havertz rahat ve sakin bir şekilde atışı kullanabildi"

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