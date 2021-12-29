La Liga'da oldukça kötü bir sezon geçiren ve lider Real Madrid'in 18 puan gerisine düşen Barcelona'da gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

İspanyol basını Katalan ekibinin Chelsea ile sözleşmesinin son aylarına giren tecrübeli oyuncu Cesar Azpilicueta ile büyük oranda anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Xavi yönetiminde genç yeteneklerden kurulu bir takım olmak isteyen ancak bu gençlerin yanına birkaç tecrübeli takviye yapmayı planlayan Barcelona 32 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

Osasuna altyapısında yetişen ve 2012'den bu yana Chelsea forması giyen Azpilicueta, Londra ekibinde kaptanlığa yükselmişti.

Geçen sezon yılın takımındaydı

Alt yaş kategorilerinin tamamında İspanya Milli Takımı için oynayan ve A Milli Takım ile 36 maça çıkan Azpilicueta, Chelsea ile iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşarken, bir kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

2013-2014 sezonunda Chelsea taraftarları tarafından sezonun en iyi oyuncusu seçilen İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yılın takımında da yer aldı.

Genellikle sağ bek olarak oynamasına rağmen Thomas Tuchel tarafından üçlü savunmada sağ stoper olarak da kullanılan Azpilicueta, Barcelona'ya transfer olması halinde Dani Alves'in ardından bu bölgeye yapılan ikinci takviye olacak.

Barcelona'nın bu bölgede görev yapabilen Sergi Roberto ile de yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

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