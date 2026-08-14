Chelsea'nin hezimetine rağmen Şampiyonlar Ligi Stamford Bridge'in kapılarını yeniden çalıyor

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında iç saha maçlarını İngiliz ekibi Chelsea'nin meşhur kalesi "Stamford Bridge" stadyumunda oynamak istiyor.

Bu girişim, takımın 2014 yılından bu yana Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tarihi statları "Donbas Arena"yı kullanamamasının gölgesinde geliyor. Bu durum kulübü iç saha maçlarını Kiev ve Lviv şehirlerinde oynamaya mecbur bırakırken, Avrupa maçlarına ev sahipliği yapmak için de Almanya, Slovenya ve Polonya arasında gidip geliyor.

"BBC"ye göre iki taraf arasındaki müzakereler hâlâ sürüyor. Chelsea'nin stadı, 40 bin seyirciye ulaşan taraftar kapasitesinden yararlanmak isteyen Ukrayna ekibinin öncelikli tercihi konumunda.

Kaynaklar BBC'ye, bu adımın ticari saiklerle atılmadığını, aksine oyuncu Mykhailo Mudryk'in 2023 yılında Chelsea saflarına geçişinden bu yana iki kulüp arasında sağlamlaşan güçlü ilişkinin bir yatırımı olarak geldiğini doğruladı.

Shakhtar, elit Avrupa futbolunu Batı Londra'ya geri getirmek için başka seçenekleri de değerlendirmişti. Bunlar arasında Fulham kulübüne ait "Craven Cottage" ve Brentford'a ait "Gtech Community" statları yer alıyordu. Ancak bu iki statın sınırlı kapasitesi, tercihi "Stamford Bridge" lehine ağır bastırıyor. Kulüp yetkilileri, Avrupa devlerine karşı oynanacak maçların büyük kalabalıkları çekme ve tribünleri tamamen doldurma gücüne bel bağlıyor.

Bu adımı kolaylaştıran bir unsur ise Chelsea'nin geçen sezonu Premier Lig'de onuncu sırada tamamlaması oldu; bu sonuç, kulübün Avrupa kupalarına katılımını engelledi ve maç tarihlerinde herhangi bir çakışma olmamasını garanti ediyor. Bununla birlikte maçların oynanması, Hammersmith ve Fulham belediye meclisinin yanı sıra Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın onayına bağlı kalacak.