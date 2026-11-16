João Félix'in Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki geleceği, şimdiye kadar bilinmeyen sözleşmesel bir şarta bağlı hale geldi ve bu durum, onun Chelsea'ye geri dönmesine yol açabilir.

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Öte yandan Sport gazetesi, bu konuda kararın Al Nassr'ın elinde olduğunu, zira Portekizli milli oyuncuyu kadrosunda tutmaya devam edip etmeyeceğini ya da takımla devamından vazgeçip geçmeyeceğini belirlemek için önümüzdeki 1 Haziran'a kadar süresinin bulunduğunu aktardı.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesinin transfere yakın kaynaklara dayanarak açıkladığına göre, 2025 yazında imzalanan sözleşme, Al Nassr oyuncudan vazgeçmek istediğini açıkça bildirmediği takdirde iki sezonluk otomatik bir uzatma içeriyor.

Joao Felix'in Suudi takımla devam etmesi durumunda, Chelsea'ye 20 milyon euroluk ek bir meblağ ödenmesi gerekecek.

Transfer, oldukça özel bir mali yapıya göre sonuçlandırıldı; zira Joao Felix ek iki sezon boyunca Al Nassr'da kalırsa, transferin nihai değeri 50 milyon euroya ulaşabilir.

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Al Nassr belirlenen süre içinde çıkış maddesini devreye sokarsa, transferin bedeli 30 milyon euroya düşecek ve oyuncu otomatik olarak Londra kulübüne dönecek.

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Chelsea kararı bekliyor

Anlaşmanın en şaşırtıcı yönü ise, Al Nassr'ın herhangi bir ceza ya da mali tazminat ödemek zorunda kalmadan ek iki yıldan vazgeçebilmesi.

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Bu durumda Joao Felix, kendisiyle 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşmesi bulunan Chelsea'ye dönecek.

Ancak karar yalnızca Suudi kulübüne bağlı değil. Al Riyadiyah gazetesine göre, çıkış maddesinin devreye sokulması için oyuncunun da onayı gerekiyor.

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Aynı şekilde, Joao Felix kendi inisiyatifiyle Suudi Arabistan'dan ayrılmak isterse, Al Nassr'ın onayını almaya ihtiyaç duyacak.

Kalması için maaşında iyileştirme

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Al Nassr, Portekizli oyuncunun devamını garantiye almak için çoktan çalışmalara başladı ve mali şartlarını iyileştirmeye hazır olduğunu gösterdi.

Oyuncunun yıllık maaşının, ek iki sezon boyunca 10 milyon eurodan 12,5 milyon euroya yükseltilmesi ve ayrıca başka ayrıcalıklar da sunulması öngörülüyor.

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Joao Felix, Al Nassr'a Temmuz 2025'te geldi ve takımın önemli unsurlarından biri haline geldi. Şimdi ise geleceği, önümüzdeki 1 Haziran'dan önce kesinleştirilmesi gereken bir karara bağlı.

Suudi kulüp anlaşmayı sonlandırma hakkını devreye sokmazsa, sözleşmenin uzatılması otomatik olarak işleyecek ve Chelsea 20 milyon euro ek gelir elde edecek.

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Joao Felix, en iyi seviyesini ve saha içindeki hislerini yeniden kazandığı başarılı bir Suudi Arabistan dönemin ardından Avrupa'ya dönme isteğini dile getirdi.

Hayali Barcelona'ya dönmek olsa da, transferiyle bağlantılı sözleşme şartları, herhangi bir transfer işleminin gerçekleşmesini karmaşık bir hale getiriyor. Karar ise Al Nassr ve Chelsea'nin elinde kalıyor.