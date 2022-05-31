Belçikalı golcü yeniden Inter forması giymek için maaşında yüzde 40'lık kesinti yapmayı kabul etti.

Inter'de harika bir sezon geçirdikten sonra Premier Lig takımlarından Chelsea'ye transfer olan ancak Thomas Tuchel'in yönetimi altında beklentileri karşılamakta zorlanan Romelu Lukaku kısa bir süre içerisinde yeniden Inter forması giyebilir.

Belçikalı golcü GOAL'ün edindiği bilgiye göre avukatını Inter yönetimiyle görüşmeye gönderdi.

Inter Lukaku'nun maliyetini karşılayabilecek mi?

Inter'in mevcut ekonomik durumuyla Chelsea'de haftada 325 bin sterlin kazanan Lukaku'nun maliyetini karşılaması kolay görünmüyor. Yapılan görüşmeler Lukaku'nun Inter'e kiralık olarak dönmesi üzerine yoğunlaşırken, yıldız oyuncunun bu doğrultuda maaşında yüzde 40'lık bir indirime gitmeyi kabul ettiği ve fedakarlık yaptığı biliniyor.

Lukaku'nun bu fedakarlığına rağmen Chelsea'nin 12-24 milyon euro arasında bir kiralama bedeli talep etmesinin beklenmesi bu transferi şu an için zora sokuyor. Roman Abramovich döneminde yaşanan maddi olumsuzlukları gidermek için Chelsea adına bir fırsat gibi görünen bu transferde önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor.

Chelsea Lukaku'yu satarsa ne yapacak?

Chelsea yönetimi bu yaz Lukaku'nun yanı sıra Timo Werner'i ve Hakim Ziyech'i de satmaya hazır görünüyor. Bu oyuncuların takımdan ayrılması Bayern Münih'ten Robert Lewandowski ve Leipzig'den Christopher Nkunku'ya ilgi gösteren kulübün bu transferleri gerçekleştirmesinin önünü açabilir.

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Bu isimlerin yanı sıra sezon başında Southampton'a kiralanan Armando Broja'nın da yeniden kulübe dönmesi bekleniyor.

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