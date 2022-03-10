Birleşik Krallık hükümeti tarafından Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar Chelsea'yi derinden etkilemeye devam ediyor.

Chelsea'ye bir darbe de kulübün forma sponsoru olan 'Three'den' geldi. Şirket açıklamayla sponsorluk anlaşmasını askıya aldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgaline yönelik yaptırımlar kapsamında malvarlığı dondurulan Abramovich'in Chelsea'nin satışından gelir elde etmesine de izin verilmeyecek.

Ne söylendi?

Abramovich, Ukrayna işgalinin başlamasından kısa süre sonra Chelsea'yi satılığa çıkardığını açıklamıştı. Ancak Birleşik Krallık hükümetinin müdahalesi gelen teklifleri kabul etmesine olanak tanımıyor.

Maviler'in forma sponsoru 'Three' ise kulüple arasındaki bağları gözden geçireceğini açıklamıştı.

Chelsea'ye yılda 40 milyon sterlin ödeyen Britanyalı telekomünikasyon ve internet şirketi, logosunun formalardan çıkarılmasını ve Stamford Bridge çevresindeki reklamların kaldırılmasını istedi.

"Chelsea futbol kulübünden sponsorluk anlaşmamızın geçici olarak askıya alınmasını, markamızın formalardan ve stadyum çevresinden kaldırılmasını talep ettik."

"Bu kararın takımlarını tutkuyla destekleyen Chelsea taraftarlarını etkileyeceğinin farkındayız. Ancak mevcut şartlar ve hükümetin yaptırımları göz önüne alındığında doğru olan buydu."

Sırada Hyundai mı var?

Chelsea'nin Hyundai sponsorluğu da tehlike altında. Otomobil üretici, Abramovich konusundaki gelişmelerin ardından durumu değerlendirdiklerini açıkladı.

2018'den bu yana Chelsea'nin global otomotiv partneri olan Hyundai ile yapılan anlaşma kulübe yılda 10 milyon sterlin gelir sağlıyor. Ancak Hyundai de Three'nin izinden gidip anlaşmayı askıya alabilir.

Firmadan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Hyundai yıllar içinde futbol dünyasının en güçlü partnerlerinden biri oldu ve şirketimiz sporun iyilik yolunda bir güç olması için desteğe devam ediyor."

"Chelsea FC konusundaki durumu değerlendiriyoruz."

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