Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 28 yaşında milli takımı bıraktı: "Son kararım"

Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech, teknik direktör Vahid Halilhodzic ile devam eden bir tartışmanın ortasında Fas milli takımına dönmeyeceğini söyledi.

Ziyech, Fas'ın AFCON kadrosundan çıkarıldı ve elendikten sonra Halilhodzic, Ziyech'in "adı Lionel Messi olsa bile" takıma geri alınmayacağını söyledi.

Chelsea yıldızı şimdi, ülkesi için oynamayacağını kabul ederken koçunu"yalan söylemekle" suçlayarak karşılık verdi.

ADSportsTV'ye konuşan Ziyech, "Onları anlıyorum ama Fas milli takımına dönmeyeceğim ve bu benim son kararım" dedi.

"Orada işlerin nasıl gittiği benim için çok açık ve yaptığım şeye odaklanıyorum.

"Günün sonunda bu onun verdiği bir karar ve buna saygı duymak zorundasınız. Bununla birlikte gelen tüm yalanlar, benim için açık ve milli takıma dönmeyeceğim.

"[Taraftarları] anlıyorum ve üzülüyorum ama içinde bulunduğumuz durum bu."

Ne yaşandı?

Ziyech'in Fas'ta oynadığı son maç, geçtiğimiz Haziran ayında Burkina Faso'ya karşı oynadığı hazırlık maçıydı ve bu maç milli takımın teknik direktörüyle arasındaki çekişmenin başlangıç noktasıydı.

Halilhodzic, Burkina Faso hazırlık maçından sonra şunları söyledi: "Son iki maçtaki, özellikle son maçındaki davranışları, takım lideri olarak olumlu bir rol model olması gereken bir milli takım oyuncusu gibi değildi.

“Geç geldi ve ondan sonra çalışmayı bile reddetti. Bunu tartışmanın bir anlamı yok, bir koç olarak cevap ortada."

Ziyech için "Antrenman yapmak istemiyor, oynamak istemiyor" dedi. "Ciddiye almıyor. Geri gelmesi için ona yalvarmayacağım.

"Üç yıl önceki [AFCON] turnuvasından sonra en çok eleştirilen oydu. Bunu unutmamalısın."

40 kez forma giyip 17 gol atan Ziyech, bu sezon Chelsea formasıyla 25 kez forma giydi ve altı gol kaydetti.

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