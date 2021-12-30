Chelsea'nin eski yıldızından iddialı yorum: Virgil Van Dijk'ı Premier Lig'de ilk ikiye almadı

Premier Lig'de Chelsea, Arsenal ve Tottenham formalarıyla toplam 13 yıl ter döken William Gallas'a göre Virgil Van Dijk mevkisinin en iyisi değil.

Daily Mail'e konuşan Gallas'a göre; Manchester City'den Ruben Dias ve Chelsea'den Thiago Silva Van Dijk'ın bir adım önünde.

Chelsea, PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı 2020'de bedelsiz kadrosuna katmıştı. Brezilyalı oyuncu, ilerleyen yaşı nedeniyle transfere şüpheyle yaklaşanları haksız çıkaran bir performans ortaya koydu.

Londra ekibi Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşırken, 37 yaşındaki stoper Tuchel'in savunma kurgusunda temel taşlardan biriydi.

Yeni jenerasyonun en iyi savunmacılarından biri olan Ruben Dias da Premier Lig'e Silva gibi 2020'de geldi.

Manchester City'nin Benfica'dan 68 milyon euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda beklentilerin de üzerine çıkarak Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi.

Gallas ne söyledi?

"İki oyuncudan bahsedeceğim. Biri Thiago Silva, çünkü her zaman kendine bir avantaj yaratmayı başarıyor. Chelsea'de yaptıkları muhteşem."

"Bildiğiniz gibi Premier Lig'de oynamak kolay değil. Fiziksel bir lig. Thiago Silva 37 yaşında, ama hala savunmanın patronu. Tecrübesiyle tüm yükü omuzluyor."

"Thiago Silva, Premier Lig'in en iyi savunmacılarından biri."

"Dias çok güçlü ve akıllı bir savunmacı. Fazla faul yapmıyor. Bu mevki için iyi bir özellik."

"Fazla konuşmuyor, ama konuşması da gerekmiyor. Sahada çok güçlü gözüküyor. Bence Silva ve Dias, Premier Lig'in en iyi iki savunmacısı."

Manchester City, bu sezon ligde çıktığı 20 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gördü. Chelsea ise 20 maçta 14 gol yedi. Üçüncü sırada yer alan Liverpool ise 19 maçta rakiplere 16 gol izni verdi.

Son haftalarda rakiplerinin puan kaybetmesiyle zirvedeki yerini sağlamlaştıran City, Chelsea'nin sekiz, Liverpool'un dokuz puan önünde yer alıyor.

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