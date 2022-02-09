West Ham United'ın stoperi Kurt Zouma, evcil kedisini tekmeleyip tokatlarken görüntülendi. UFC eski şampiyonu Jan Blachowicz tarafından düelloya davet edilen Fransız oyuncu, davranışları nedeniyle hayvansever gruplar tarafından eleştirildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasından saatler sonra West Ham'ın Watford'a karşı ilk 11'inde adı geçen 27 yaşındaki kişi, kardeşi Yoan'ın önünde bir Bengal kedisine saldırırken görüntülendi. Söz konusu hayvanın, umutsuz bir şekilde kaçmaya çalıştığı gözlendi.

Ayakkabılarını kediye doğru fırlatıp tekmeleyen Zouma, yaptıkları için özür diledi ve söz konusu olayın münferit bir olay olduğu konusunda ısrar etti.

Zouma ne dedi?

2021 yazında Chelsea'den West Ham'a transfer olan Zouma, ”Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Davranışım için hiçbir mazeret yok, içtenlikle pişman olduğumu belirtiyorum.

"Ayrıca videodan rahatsız olan herkese ne kadar derinden üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Herkesi temin ederim ki iki kedimiz de gayet iyi ve sağlıklı.

"Bütün ailemiz tarafından seviliyorlar ve el üstünde tutuluyorlar. Bu davranış bir daha olmayacak. Bu olay kesinlikle münferittir.

Blachowicz ne dedi?

2020'den 2021'e kadar UFC'nin hafif ağır siklet şampiyonu unvanını elinde bulunduran karma dövüş sanatçısı Blachowicz, savunma oyuncusunun eylemlerinin ardından Twitter’dan Zouma’ya çağrıda bulundu.

Polonyalı sporcu şöyle yazdı: "Eğer bu kadar sertsen, gel de beni tekmele bakalım. Lanet olasıca pislik.”

Zouma için harekete geçilecek mi?

2021 Hayvan Refahı (Ceza Verme) Yasası’nda, hayvan istismarcılarının artık daha sert cezalarla karşı karşıya kalacağı ve en kötü suçluların beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Zouma'ya herhangi bir suçlama yöneltilmedi, ancak RSPCA çevrimiçi görüntülerden haberdar.

Yardım kuruluşunun bir sözcüsü şunları söyledi: "Bu çok üzücü bir video. Bir hayvana ceza vermek veya başka bir şekilde tekmelemek, vurmak veya tokatlamak asla kabul edilemez.”

Cats Protection adlı hayır kurumundan Dr Maggie Roberts şunları ekledi: "Bir hayvana kötü davrandığı görülen veya bundan şüphelenilen herhangi bir kişi, bu ister fiziksel şiddet, ister ihmal veya başka bir zulüm biçimi olsun, RSPCA'ya bildirilmelidir.

“Polis, hayvan zulmü vakalarını araştırmak için RSPCA ile yakın işbirliği içinde çalışıyor. Kediler hissedebilen varlıklardır. Onlar acı ve korku yaşarlar. Bir kediyi dövmek sadece fiziksel ve zihinsel olarak acı çekmesine neden olur.

"Çevrimiçi videoyu izleyen bazı kişilerin komik olduğunu düşündüklerini fark ettik. Onları, bunun gülünecek bir konu olmadığı konusunda temin edebiliriz."

West Ham ne dedi?

Premier Lig ekibi, bu oyuncunun eylemlerini kınadı ve West Ham United, videodan haberdar olduktan hemen sonra harekete geçti.

Doğu Londra merkezli kulüpten yapılan açıklamada, "West Ham United, ortalıkta dolaşan videodaki oyuncumuz Kurt Zouma'nın eylemlerini kayıtsız şartsız kınıyor.

“Kurt ile görüştük ve konuyla kendi içimizde ilgileneceğiz, ancak hayvanlara karşı zulmü hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz."

Bu kınamaya rağmen, Zouma kulübün salı günkü Premier Lig'de Watford ile oynadığı maçın ilk 11'inde yer aldı.

BT Sport'a konuşan David Moyes, Zouma’nın davranışlarıyla ilgili olarak, “Kulüp, bu konuyla ilgileniyor. O, bizim iyi oyuncularımızdan birisi. Bu olay, tamamıyla futboldan ayrı bir konu.

Watford karşısında Zouma'nın ilk 11'de başlamasına tepki

Zouma, salı günkü Premier Lig maçında Watford'a karşı forma giydi. West Ham sponsoru Florida merkezli bir tatil beldesi olan Experience Kissimmee, kulübün Fransız oyuncuyu oynatma kararından duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.

Şirket, attığı tweette: "Kurt Zouma'nın bu gece West Ham United'ın ilk 11’inde başlaması hayal kırıklığıydı.

"WHU'dan daha fazla bilgi bekliyoruz. Kulüple olan ilişkimizi ve sponsorluğumuzu değerlendireceğiz.”

Watford taraftarlarının bir bölümü Zouma'yı yuhaladı ve "Kurt Zouma, stoperde oynuyor, kahrolası adam kedisini tekmeliyor" diyerek tepki gösterdiler.

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