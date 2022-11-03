Çek futbolcu, kısa süren Chelsea kariyerinde Mourinho ile çalışma ayrıcalığını yaşadı.

Chelsea'nin eski oyuncularından Jiri Jarosik, Maviler'in eski patronu Jose Mourinho ile olan ilginç bir anısını paylaştı.

Çek oyuncu, bir keresinde Portekizli hocalarının maç öncesinde kendilerine "epik bir başarısızlık" derlemesi ile ilham verdiğini açıkladı.

Jarosik, 2005'te Stamford Bridge'de sadece altı ay geçirdi, ancak Mourinho'nun yönetiminde çalışarak iyi bir tecrübe edindi.

Ne söylendi?

Planet Football'a konuşan Jarosik, efsanevi patronun onları kaybetme serilerinden kurtarmak için kullandığı benzersiz bir yaklaşımın ne olduğunu açıkladı.

"Oyuncularını motive etmede kesinlikle harika. Jose, spot ışığında olmayı seviyor ve bu durum, oyuncular için iyi oluyor.

"Çünkü tüm baskıyı ve ilgiyi üstleniyor. Böylece oyuncular, sadece futbola konsantre olabiliyorlar.

"Bazen Jose sizi şaşırtabilir. Arka arkaya iki maç kaybettiğimizi ve herkesin, onun bizi kesinlikle mahvedeceğinden endişe ettiğini hatırlıyorum.

"Ama bunun yerine dizüstü bilgisayarını açar ve şişman futbolcuları veya bazı efsanevi futbol başarısızlıklarını içeren birkaç komik video bulur ve bize izletirdi.

"Herkes gülerdi ve hep birlikte eğlenir daha sonra antrenmana çıkardık."

Jarosik'in Chelsea kariyeri

Yıldız oyuncu, Maviler'in formasıyla 14 maça çıktı ve Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan ekibin bir parçasıydı.

Ancak, Chelsea'yle sözleşme imzaladıktan sadece yedi ay sonra, Birmingham City'ye kiralık olarak gönderildi.

Jarosik, Londra'ya döndükten sonra ise Celtic'e satılarak İskoçya'nın yolunu tuttu.

Premier Lig'de şampiyonluğun yanı sıra Çek oyuncu, Batı Londra'daki kariyeri sırasında Lig Kupası'nı da kaldırdı.