Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Benfica'ya veda eden Arjantinli yıldızın boşluğunu Giresunspor'un eski yıldızı doldurdu.

Futbol dünyasında 2023 yılının en sansasyonel transferi Chelsea'nin kış transfer döneminde Enzo Fernandez'i kadrosuna katması olurken, İngiliz ekibi bu transfer için oyuncunun Avrupa'daki ilk kulübü Benfica'ya 121 milyon euro ödemişti.

Benfica'ya sadece altı ayda 77 milyon euro kazandıran Arjantinli yıldızın ayrılığından şimdilik fazla etkilenmemiş gibi görünen Portekiz ekibinde bu ayrılık sonrasında oldukça tanıdık bir isim öne çıktı.

Casa Pia maçına damga vurdu

Son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Club Brugge'u 2-0'lık skorla geçen Roger Schmidt'in takımında Perez'in yokluğunu dolduran isim geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde kiralık olarak Giresunspor'a gelen ve Süper Lig'de oynadığı 13 maça dört gol ve üç asist sığdıran 27 yaşındaki orta saha Chiquinho oldu.

Bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Chiquinho, Perez'in ayrılığı sonrasında takımının vazgeçilmezi oldu. Benfica'nın Casa Pia'yı 3-0 yendiği maçı 115 isabetli pasla tamamlayan ve bu istatistikte sahanın en iyisi olan Chiquinho, Brugge deplasmanında da 90 dakika sahada kaldı ve hocasının güvenini kazandığını ispatladı.