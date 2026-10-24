Manchester City, Chelsea'nin Malo Gusto için yaz aylarında belirlediği yüksek bonservis bedelini düşürmesinin ardından, sağ beke yönelik girişimlerini ocak ayındaki transfer döneminde yeniden başlatmaya hazırlanıyor. City, Chelsea'nin bir bek için ödenen dünya rekoru bonservis bedelini aşacak bir ücret talep etmesi üzerine daha önce görüşmelerden çekilmişti.

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Düşen bonservis beklentisi Etihad yönetiminin ilgisini çekiyor

Haberi aktaran TEAMtalk'a göre City, Stamford Bridge yönetiminin mali taleplerini daha da düşürmesi hâlinde 23 yaşındaki savunmacıyı bu kış İngiltere'nin kuzeybatısına getirmeye hâlâ istekli. Chelsea, daha önce ligdeki rakiplerinin yaz aylarında Gusto'yu transfer etmesini 70 milyon sterlin talep ederek engellemişti. Bu tutar, Paris Saint-Germain'in Achraf Hakimi için ödediği ve bir sağ bek için dünya rekoru olan 57 milyon sterlinlik bonservis bedelini aşıyordu. Ancak Chelsea'nin talebi, sezon ortası transfer dönemi öncesinde düştü.

Mali dava kış transferlerini belirsizleştiriyor

Gusto, batı Londra ekibiyle yedi yıllık sözleşmesini Ocak 2023'te Olympique Lyon'dan 30 milyon avro (26 milyon sterlin) karşılığında transfer olurken imzaladı. Yeni takım arkadaşlarına aynı yaz katılmadan önce Fransa'da kiralık olarak kaldı. Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, 2026-27 sezonunda Premier Lig'de beş, Carabao Kupası'nda iki kez forma giydi.

Habere göre City, farklı mevkilerde oynayabilen beki gelişime açık, uzun vadeli ideal bir takviye olarak görüyor ve mali şartların daha uygun hâle gelmesi durumunda yeniden müzakere masasına oturmaya hazır.

Ancak ocak ayında yapılacak olası bir girişim, kulübün mali kuralları ihlal etmesine ilişkin devam eden davanın sonucuna bağlı. Davadan çıkabilecek sportif yaptırımlar, City'nin yeni oyuncuları tescil ettirme imkânını kısıtlayabilir. Bu ihtimal, kulübün kış transfer planları konusunda daha geniş bir belirsizlik de yarattı.

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Kadro derinliği Chelsea'nin tutumunu yumuşatabilir

Stamford Bridge'de teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki yoğun forma rekabeti, kabul edilebilir bir teklif gelirse yönetimi Gusto'yu satarak gelir elde etmeye ikna edebilir.

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Takım kaptanı Reece James, sağlıklı olduğunda ilk tercih olmaya devam ediyor. Yeni transfer İtalyan Marco Palestra, altyapıdan yetişen Josh Acheampong ve bu sezon sık sık sağ kanat beki olarak görev yapan kanat oyuncusu Pedro Neto da bu mevkide alternatif oluşturuyor.

James şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemese de Chelsea, kaptanının ocak sonu veya şubat başında dönmesini bekliyor. Bu nedenle geçici yokluğunun Gusto'nun ayrılığına engel olması ya da City'yi bir teklif yapmaktan caydırması beklenmiyor.

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Ocak ayındaki görüşmeler bonservis bedeline bağlı

Kış transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, sonuçta City'nin transfer yasağından kaçınmasına ve Chelsea'nin makul bir bonservis bedelinde uzlaşmasına bağlı olacak. İlk başta belirlediği 70 milyon sterlinlik değeri zaten düşüren Chelsea, Premier Lig'de güvenilir bir performans sergileyen oyuncusunun doğrudan rakibine gitmesine izin vermek için hangi tutarı yeterli bulacağına karar vermeli. Gusto ise yeni yılda transfer dönemi açılana kadar Alonso yönetiminde forma şansı bulmak için mücadele etmeyi sürdürecek.