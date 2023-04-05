Chelsea’nin 105 milyon euroluk iki yıldızı soyunma odasında değil koridorda giyinmek zorunda

Ara transferde yaptığı hamlelerle fazlasıyla derin bir kadroya ulaşan Chelsea’de bu durum büyük bir probleme dönüştü.

Graham Potter’ın görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Julian Nagelsmann ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürülen Chelsea’de ara transfer döneminde takıma katılan isimlerin ardından oluşan kadro şişkinliği probleme dönüşmeye başladı.

The Athletic’te yer alan habere göre Chelsea’de Mykhailo Mudryk ve Noni Madueke, soyunma odasında yer bulamadıkları için koridorda giyinmek zorunda kaldı.

Kadronun her geçen gün kalabalıklaşması toplantı alanlarını darmadağın ederken, bazı oyuncular toplantıları zaman zaman yerlere oturarak takip etti.

Liderin 33 puan gerisindeler

Bu sezon transfere 612 milyon euro harcayan Londra buna karşılık önce Thomas Tuchel ile ardından da Graham Potter ile aradığı başarıyı yakalayamamıştı. Lider Arsenal’in 33 puan gerisine düşen Chelsea, devre arasında da astronomik bonservis bedelleri ödemişti.

Ukrayna futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olarak göze çarpan Mykhailo Mudryk için Shakhtar Donetsk’e 70 milyon euro ödeyen Chelsea, Arjantin Milli Takımı ile Katar’da Dünya Kupası’nı kazanma başarısı elde eden merkez orta saha oyuncusu Enzo Fernandez için ise Benfica’ya 121 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemiş ve oyuncuyu kadrosuna katmıştı.