Chelsea - Newcastle United maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019) Canlı yayın var mı?
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Chelsea, Premier Lig'İn 9. haftasında küme düşme potasının hemen üzerinde yer alan Newcastle United'ı konuk edecek.
19 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhmetel 11'ler
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount, Hudson-Odoi; Abraham
Newcastle United: Dubravka; Yedlin, Schar, Lascelles, Clark, Willems; Almiron, M. Longstaff, S. Longstaff, Saint-Maximin; Joelinton