Premier Lig

Chelsea - Newcastle United maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019) Canlı yayın var mı?

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Getty Images
Frank Lampard yönetiminde oynadığı son 4 maçı kazanan Chelsea, Newcastle United engelini de kayıpsız geçmek istiyor.

Chelsea, Premier Lig'İn 9. haftasında küme düşme potasının hemen üzerinde yer alan Newcastle United'ı konuk edecek.

19 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhmetel 11'ler

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount, Hudson-Odoi; Abraham

Editörün Seçtikleri

Newcastle United: Dubravka; Yedlin, Schar, Lascelles, Clark, Willems; Almiron, M. Longstaff, S. Longstaff, Saint-Maximin; Joelinton

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