Chelsea, neden Thomas Tuchel'i görevden aldı? Tuchel'ın Chelsea sicili ve görevden alınma sebepleri

GOAL, Alman menajerin neden Stamford Bridge'deki görevinden alındığını inceliyor

Thomas Tuchel, 2022/23 sezonunun ilk büyük menajer kayıplarından biri oldu ve Chelsea sahipleri, 49 yaşındaki menajeri yeni sezonda sadece yedi maçtan sonra görevden aldı. Tuchel'in Chelsea menajeri olarak son maçı, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e deplasmanda 1-0'lık hayal kırıklığı yaratan bir yenilgiyle noktalandı.

Peki Chelsea Tuchel'i neden görevden aldı? Ve neden şimdi?

GOAL Türkiye, görevden alınmasının kesin nedenlerini anlamak için Alman menajerin siciline ve kulüpteki ilişkilerine göz atıyor.

Thomas Tuchel'ın Chelsea sicili

Tuchel, Chelsea'de 100 maçta 60 zaferle yüzde 60'lık bir galibiyet oranı yakaladı.

Dinamo Zagreb karşısında yaşanan mağlubiyet onun Ocak 2021'den beri aldığı 16. mağlubiyet oldu.

Tuchel, Chelsea kariyeri boyunca Premier Lig'de 55.6%, Şampiyonlar Ligi'nde 66.7%, FA Cup'da 80%, Carabao Cup'da 50%, Kulüpler Dünya Kupası'nda ise 100% kazanma oranı elde etti.

Chelsea'deki 20 aylık görev süresi boyunca Tuchel, Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmadan önce 2020-21'de Pep Guardiola'nın Manchester City'sine karşı kazandığı zaferle Şampiyonlar Ligi'nde takımını kıtasal ve küresel zafere taşıdı.

Ayrıca 2021 ve 2022'de FA Cup finaline ve 2022'de Carabao Cup finaline ulaştı, ancak şampiyonluk hedefinde başarılı olamadı.

2020-21'de Avrupa sahnesinde zafer kazanmasına rağmen Tuchel, Chelsea'yi o sezon Premier Lig'de yalnızca dördüncü sırada bitirebildi.

Tuchel'in Chelsea'deki genel sicili etkileyici olmaya devam etti ve ancak 2021 yazındaki Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından işler yavaş yavaş bozulmaya başladı ve Tuchel, 2022-23 sezonuna kasvetli bir başlangıç yaptı.

Tuchel'ın Chelsea ile son yaşadıkları

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Chelsea, 2021-22 sezonuna Avrupa'nın kralı olarak girdi ve Alman menajerin, Premier Lig şampiyonluğu için gerçek bir mücadeleye öncülük edeceğine dair umutlar yüksekti.

Gerçekten de, Aralık 2021'e gelindiğinde Chelsea gayet başarılıydı ancak o kış yaşanan West Ham, Everton, Wolves ve Brighton yenilgileri işleri kısa süre içinde kötüleştirdi.

Tuchel, 2022'nin başlarında durumu biraz canlandırmayı başardı ancak bir kere hasar alınmıştı. Chelsea, Nisan 2022'de evinde oynadığı pek çok maçı kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 3-1 mağlup oldu.

Chelsea, 6 Ağustos'ta Everton'a 1-0, 21 Ağustos'ta Leeds'e 3-0, 30 Ağustos'ta Southampton'a 2-1 kaybetti. Bu Chelsea taraftarları için hayal kırıklığı yaratan bir süreçti.

Tuchel'in Chelsea'deki kaderi, takımına üç galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet getirmesinden sonra 2022/23 sezonu için yedi maçtan sonra sona erdi. Chelsea ligde şu ana kadar oynadığı 6 maçın ardından puan durumunda 6.sırada yerini aldı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında ise Dinamo Zagreb'e hayal kırıklığı yaşatan bir şekilde yenildi; ancak bu zaten devam eden bir durgunluğun devamıydı ve Tuchel'in oyundan sonraki yorumları iyiye işaret değildi, çünkü maç sonu açıklamasında asık suratlı bir şekilde bu sonucun "her zamanki hikayenin aynısı" olduğunu söyledi.

BT Sport'a verdiği demeçte üzücü sonuç için, “Ben bunun bir parçasıyım” dedi.

Sözlerine şu şekilde devam etti: "Açıkçası olmamız gereken ve olabileceğimiz yerde değiliz. Bu yüzden sorumluluk bende, bizde, çözümler bulmamız gerekiyor. Şu anda her şey eksik."

Tuchel'ın kulübüyle ilişkileri nasıldı? Görevden alınmasında etkili oldu mu?

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Şüphesiz ki, Chelsea'de Tuchel'ın görevden alınmasına yol açan tek şey yedi maçta alınan üç kötü sonuç değildi. İngiltere'de raporlar, Tuchel'ın Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly ile arasındaki gerginliklerin bunu etkilediğini söylüyordu.

Örneğin Daily Telepgraph'a göre, yaz transfer dönemi kapanmadan adı bir süre Chelsea ile anılan Ronaldo'yu Boehly istiyordu ancak Tuchel istemiyordu ve bu aralarında bir anlaşmazlık yaratmıştı.

Roman Abramovich döneminden sonra Boehly dönemine geçişte yaşanan personel değişiklikleri, Tuchel'ın sorumluluklarını arttırdı ve bu da takımı etkili bir şekilde yönetme yeteneğini etkiledi.

Tuchel, transfer faaliyetlerinin "kafa karıştırıcı ve dikkat dağıtıcı" olduğu hakkında açıklamalar yaptı ve transfer etkileşimlerinin zaman zaman "çalkantılı" hale geldiğini hatta sakinleşmek için soğuk duşlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Tuchel, geçtiğimiz haftalarda maçlarda yaşanan bir tartışmayla da gündeme gelmişti. Totteham karşılaşmanın ardından Chelsea'nin kulüpte şampiyonluk yaşayan eski teknik direktörü Antonio Conte ile tartışan Tuchel'in bir el sıkışması sebebiyle yaşadığı polemik, dünya futbolunda en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Tüm bu etkenler göz önüne alındığında Tuchel'ın görevden alınma kararı, sadece birkaç hafta önce yeni bir sözleşmenin tartışıldığı gerçeği düşünüldüğünde hala biraz şok edici. Bununla birlikte, gergin ilişkiler ve kabul edilemez sonuçların bir araya gelmesiyle durumun onarılamaz bir şekilde bozulduğu açık.

Tuchel'ın Chelsea sicili, iyi bir sicil ancak Boehly yönetimi açıkça daha uyumlu çalışabilecekleri bir menajer istiyor.

Chelsea yeni menajerini henüz bulmuş değil ancak arayışlar devam ediyor.

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