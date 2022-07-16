Maviler'in bu yaz stoperlere ihtiyacı vardı ve özel bir yeteneği renklerine bağladılar.

Chelsea, Kalidou Koulibaly'nin Napoli'den transfer edildiğini duyurdu. Tecrübeli stoper, Antonio Rudiger ve Andreas Christensen'in ayrılmasının ardından Thomas Tuchel'in yeniden inşa edilen savunmasının bir parçası olacak.

31 yaşındaki Koulibaly, 2014'ten beri Napoli'de oynuyor ve 26 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. Bu da onu Maviler için için ideal bir seçim haline getirdi.

Chelsea, Paris Saint-Germain stoperi Presnel Kimpembe ve Matthijs de Ligt'i de kadrosuna katıp savunmasını daha da güçlendirmeyi düşünebilir.

Chelsea, Koulibaly için ne kadar ödeyecek?

Premier Lig ekibi, deneyimli Napoli stoperini kadrosuna katmak için bonuslar dahil 34 milyon sterlin (41 milyon $) bonservis ücreti ödeyecek.

Koulibaly'nin maaşı ve sözleşme süresi ne kadar?

Şubat ayında ülkesine Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşatan Senegalli futbolcu, Londra'nın batısında 2026 yazına kadar dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

Tecrübeli oyuncu, Stamford Bridge'de geçirdiği süre boyunca yıllık yaklaşık 8,5 milyon sterlin (10 milyon dolar) maaş alacak.

Koulibaly neden Chelsea'yi seçti?

Tuchel'in takımına katılan Koulibaly, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi:

"Chelsea'de olmaktan çok mutluyum. Bu, dünyaca büyük bir takım ve benim hayalim her zaman Premier Lig'de oynamaktı.

"Chelsea 2016'da beni almak için uğraşmıştı ama sonuç başarısız olmuştu. Şimdi bana geldiklerinde teklifi kabul ettim çünkü onlar için oynamak adına Premier Lig'e gelmemi gerçekten istiyorlardı.

"İyi arkadaşlarım Edou ve Jorginho ile konuştuğumda seçimimi kolaylaştırdılar, bu yüzden bugün sizinle olmaktan gerçekten mutluyum.

"Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Onları Londra'da gördüm ve hepsi, burada olduğum için mutluydu. Bu yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum ve umarım sezon gerçekten iyi geçer ve iyi şeyler yaparız."

Chelsea neden Koulibaly'yi transfer ediyor?

Bu yaz ilk önce Rüdiger'i, ardından da Christensen'i kaybeden Chelsea'nin, transfer döneminde en az bir ünlü defans oyuncusu için hamle yapması şarttı.

Tuchel'in savunmasının bir diğer düzenli oyuncusu Thiago Silva, eylül ayında 38 yaşına girecek ve muhtemelen Avrupa kariyerinin sonuna yaklaşıyor.

Koulibaly, arka hatta güvence getirecek ve ekibin büyük başarılar elde etmesine yardımcı olacak.

Senegalli, birkaç yıldır Avrupa'nın önde gelen stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor ve bu yaz Juventus ve Barcelona için de bir transfer hedefiydi.

Chelsea bu yaz başka kimi alacak?

Chelsea, Leeds kanat oyuncusu Raphinha'yı elinden kaçırdıktan sonra kanat oyuncusu Raheem Sterling'i 47.5 milyon sterlin (57 milyon $) karşılığında transfer etti.

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Şimdi Koulibaly'nin ardından başka bir stoper takviyesi yapamaya çalışabilirler. PSG'den Kimpembe'ye ve Sevilla'dan Jules Kounde'ye ilgileri var.

Matthijs de Ligt de Maviler'in radarında olan bir diğer isim. Ancak Hollandalı stoperin Bayern Münih'e gitmesi daha muhtemel görünüyor. Listedeki bir diğer isim olan Nathan Ake ise Manchester City'de kalacak gibi duruyor.

Görünüşe göre Cristiano Ronaldo da batı Londra kulübüne taşınmayacak olan futbolculardan biri. Tuchel'in bu transferi istemediği bildiriliyor.