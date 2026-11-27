Chelsea, Burkina Faslı genç futbolcu Mohamed Zongo'yu transfer etti. Orta saha oyuncusu, gelecek yıl 18 yaşına girdikten sonra Stamford Bridge'e gelecek. Başlangıçta kardeş kulüp Strasbourg'a katılması beklenen Zongo, denemelerde gösterdiği performansla Chelsea'yi planını değiştirmeye ikna etti. Bu karar, Buenos Aires'te Arjantin'e karşı ilk kez A millî takım forması giymesinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi.

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Chelsea, denemelerin ardından planını değiştirdi

Zongo, Evening Standard'a göre perşembe günü 17 yaşına girdikten sonra Chelsea'nin Cobham'daki antrenman tesislerinde ön sözleşme imzaladı. Hem Chelsea'nin hem de Strasbourg'un sahibi olan BlueCo, Aralık 2025'te Zongo için anlaşmaya varmıştı. İlk plan, onu Fransız kulübüne göndermekti.

Burkina Faso'daki mevcut kulübü, Zongo'nun denemelerde etkileyici bir performans göstermesinin ardından Chelsea yönetiminin planını değiştirdiğini açıkladı. İngiliz kulüpleri yurt dışından gelen oyuncuları 18 yaşına girmeden resmen tescil edemediği için Zongo'nun Ocak 2028 transfer döneminin başında gelmesi bekleniyor.

Arjantin karşısında A millî takımda ilk maç

Zongo henüz kulüp düzeyinde A takımda bir dakika bile oynamadı. Ancak geçen ay, henüz 16 yaşındayken Buenos Aires'te Arjantin'e karşı 7-0 kaybedilen hazırlık maçında sonradan oyuna girerek ilk kez A millî takım forması giydi.

İlk olarak Katar'daki 2025 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda dikkat çekti. Burkina Faso'nun son 16 turunda Almanya'yı sürpriz bir şekilde yendiği maçın galibiyet golünü attı; takımı daha sonra çeyrek finalde İtalya'ya yenildi. Oyun kurucu, turnuvayı altı maçta iki gol ve üç asistle tamamladı. Adı Villarreal ile de anılmıştı.

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Chelsea ile Strasbourg arasındaki son transfer

Bu anlaşma, BlueCo'nun iki kulübü arasındaki transferlerin sonuncusu. Andrey Santos, Mike Penders, Ben Chilwell ve Filip Jorgensen, Chelsea'den Strasbourg'a kiralık ya da bonservisleriyle katılırken Emmanuel Emegha ve Valentin Barco bu yaz ters yönde hareket ederek Londra'nın batısına geldi.

Chelsea genç yetenekleri hedeflemeyi sürdürüyor ve Como'nun genç oyuncusu Jacobo Ramon'a ilgisini de artırdı . BlueCo, Mayıs 2022'de Chelsea'yi Roman Abramovich'ten satın aldıktan sonra Strasbourg'un hisselerinin neredeyse tamamını devraldı.

Zongo, 2028'e kadar beklemek zorunda

Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün gözlemcisi Zongo'nun 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki performansını izlemişti. Zongo, Chelsea kariyerine resmen başlayabilmek için Ocak 2028'e kadar beklemek zorunda.