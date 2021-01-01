Chelsea, Milan'ın kalecisi Donnarumma'yı bedavaya alacak

İngiliz ekibi, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İtalyan kaleciye ödeyeceği maaşı bile belirledi.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı renklerine bağlamak istiyor.

Kepa Arrizabalaga'nın performansından memnun olmayan Maviler, Donnarumma ile kaleyi sağlama almanın peşinde.

Chelsea, Gianluigi Donnarumma'ya kaç para teklif edecek?

Libero Quotidiano 'da yer alan habere göre Chelsea, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gianluigi Donnarumma ile sözleşme imzalayacak. Maviler, 22 yaşındaki kaleciye yıllık 10.5 milyon Euro ödemeyi gözden çıkardı.

Gianluigi Donnarumma, Milan'da kaç para kazanıyor?

Henüz 16 yaşında geçtiği Milan kalesinde kısa sürede gösterdiği performansla dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen 22 yaşındaki kalecinin sezon sonunda bitecek kontratını henüz yenilememiş olması Milan yönetimini düşündürüyor.

İtalyan kulübünde yıllık net 6 milyon Euro kazanan Donnarumma'nın menajeri Mino Raiola'nın, yeni sözleşme için 10 milyon eurodan daha yüksek bir ücret talep ettiği söyleniyor.

Chelsea dışında Paris Saint-Germain ve birçok Premier Lig kulübünün de bu süreci yakından takip ettiği biliniyor.

Gianluigi Donnarumma kaç gol yedi?

Genç kaleci, bu sezon Milan formasıyla İtalya Serie A'da 24 karşılaşmaya çıktı. Gianluigi Donnarumma, söz konusu 24 mücadelede kalesinde 27 gol gördü. İtalyan kaleci, 8 maçı gol yemeden tamamlamayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve grup aşamasında 9 kez kaleyi koruyan başarılı file bekçisi, 9 maçta 14 gol yedi ve yalnzıca 1 maçı gol yemeden tamamlayabildi.