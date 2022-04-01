Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesindeki maddenin devreye girmesiyle bir yıl daha Chelsea'de kalması kesinleşmişti.

Bu sezon takımla 35 maça çıkma şartını yerine getiren Azpilicueta'nın kontratı otomatik olarak bir yıl uzadı. Kulübe uygulanan yaptırımlar nedeniyle şu anda transfer yapamayan Chelsea böylece önemli bir oyuncusunu elde tutmuş oldu.

Azpilicueta'nın mevcut kontratı Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlardan önce devreye girdiği için bu olumsuz durumdan etkilenmedi.

Tuchel ne söyledi?

Chelsea'nin teknik patronu, Azpilicueta'nın bir yıl daha takımda kalacak olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu basın mensuplarıyla paylaştı.

"Gereken maç sayısını bildiğim için bunun olacağının farkındaydım. Bu bizim için iyi haber. O bizim kaptanımız ve burada kalması çok yüksek ihtimal."

"Azpilicueta düzenli olarak ilk 11'de oynuyor, bu yüzden kontratın uzaması epey muhtemeldi. Burada kalması için kaç maçta oynaması gerektiğinin farkındaydım."

"Çok mutluyum, ona ne kadar güvendiğimi ve bize ne kadar katkıda bulunduğunu anlatamam."

Rüdiger sözleşme uzatacak mı?

Sezon başından bu yana adı Barcelona'yla anılan Azpilicueta'nın 35 maç barajına ulaşmasıyla birlikte bu yaz takımdan ayrılma ihtimali kalmadı.

Alman milli takımının da formasını giyen Rüdiger'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

29 yaşındaki savunmacıyla Barcelona'nın yanı sıra Real Madrid, Juventus, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain ilgileniyor.

Tuchel, Barcelonalı yöneticilerle gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen Rüdiger hakkında şunları söyledi:

"Eğer bu doğruysa endişe verici. Diğer kulüplerin yerinde olsam onunla görüşmeye çalışırdım."

"Hala bizim oyuncumuz ve sorunlar çözüldüğünde burada kalma ihtimali yüksek."

"Şu anda elimiz kolumuz bağlı. Ne Rüdiger'le, ne de menajeriyle pazarlık yapma şansımız yok."

"Diğer kulüplerin tekliflerini dinlemeye hakkı var. İşler böyle yürüyor. Yine de kalacağına dair inancım yüksek."

Barcelona Başkanı Joan Laporta bir savunma oyuncusuyla anlaştıklarını, ama isim veremeyeceğini açıklamıştı. Bu oyuncunun Chelsea'nin Danimarkalı yıldızı Christensen olduğu iddia ediliyor.

Tuchel bu konu hakkında ise şöyle konuştu:

"Aynı söylentileri ben de duydum. Bunu doğrulamam mümkün değil, çünkü daha Andreas'la konuşmadım, ama aynı şeyleri ben de duydum."