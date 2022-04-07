Chelsea menajeri Tuchel'den korkutan açıklama: "Bernabeu'da perişan olacağız!"

Real Madrid Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi mağlup ederken, Karim Benzema sahanın yıldızıydı.

Stamford Bridge'de Benzema'nın golleriyle 3-1 kazanan Real Madrid yarı finalin kapısını araladı. Maviler'in tek golünü Kai Havertz atarken, sonradan oyuna giren Romelu Lukaku kaçırdığı golle taraftarlara saç baş yoldurttu.

Chelsea'nin teknik patronu Tuchel ise bir an önce toparlanmazlarsa olacaklar karşısında takımını uyardı.

Ne söyledi?

BT Sport'a konuşan Tuchel, hafta sonu oynayacakları Southampton maçına dikkat çekti.

"Önce Madrid'e değil, Southampton'a gideceğiz. Bunu anlamamız çok önemli. Böyle oynamaya devam edersek Southampton deplasmanında kaybederiz, ardından Bernabeu'da perişan oluruz."

"Bu ağır bir yenilgi. Stamford Bridge'deki en kötü ilk yarılarımızdan birini oynadık. Hem bireysel, hem takım olarak olması gerekenin uzağındaydık. Standartlarımızın çok altında kaldık, böyle olunca kaybediyorsunuz."

"Pas oyunu, pasları nereye attığımız, ne zaman attığımız, ne zaman hücuma çıktığımız, topa sahip olma... İlk yarıda standartların o kadar gerisinde kaldık ki, kaybettiğimiz için şikayet etmeye hakkımız yok."

Tuchel turu geçme şansları hakkında iyimser konuşmadı.

"Gelecek haftaki Real Madrid maçından çok Southampton maçı için endişeleniyorum. Şu anda eşleşmenin içinde miyiz? Hayır. Bu performansla değil. Önce Southampton'ın karşısına çıkmalıyız. Kafamızı toparlamazsak Southampton'da kazanamayız. Orada kazanamazsak bu eşleşme de bitmiş demektir."

"İşleri değiştirirsek belki, ama tarihte üç farka ihtiyacı olup da turu geçen kaç takım var? Bu kaç kez yaşandı? Gerçekçi olmalıyız. Biz savaşçı bir takımız. Savaşçı ruhumuzu yeniden yakalarsak o zaman ümitlenebiliriz."

Chelsea savunması alarm veriyor

Londra ekibi Tuchel yönetiminde sadece ikinci kez evinde üst üste iki maç kaybetti. Chelsea geçen yıl Nisan ayında Stamford Bridge'de iki maçlık yenilgi serisi yaşamıştı.

Chelsea ayrıca 2012'den bu yana ilk kez Stamford Bridge'de üst üste iki maçta kalesinde üç gol gördü.

Real Madrid'in Benzema ve Vinicius Junior ile sürüklediği kontrataklar karşısında zor anlar yaşayan Chelsea'nin geri dörtlüsü, uzun süredir hiç olmadığı kadar zayıf gözüktü.