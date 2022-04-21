Thomas Tuchel, Chelsea'nin evinde Arsenal ile oynadığı maçın bitiminde Stamford Bridge'in zemininden şikayetçi oldu.

Arsenal'ın ilk dakikalarda bulduğu gol Andreas Christensen'in hatalı geri pası sonucunda gelmişti.

4-2 kaybettikleri maçın istedikleri şartlarda oynanmadığını öne süren Tuchel, bunun kulağa bir bahane gibi geldiğini de kabul etti.

Nisan ayında iç sahada oynadığı dört maçın üçünü kaybeden Chelsea; Brentford, Real Madrid ve Arsenal'dan toplam 11 gol yedi.

Chelsea-Arsenal karşılaşmasında isabetli şutların tamamı gol oldu. 😳 pic.twitter.com/YT8bWNuT0G — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 20, 2022

Tuchel ne söyledi?

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Tuchel'in gündeminde zemin vardı.

"Bu sahada futbol oynamanın zorluğuna değinmem gerek."

"Kulağa bir bahane gibi gelebilir, ama zemin işimizi hayli zorlaştırıyor. Bu lehimize olan bir durum değil. Top, pası vermeden önce Andreas'ın önünde çok garip bir şekilde sekti."

Tuchel ayrıca, Christensen'i devre arasında oyundan alma sebebinin performans değil sakatlık kaynaklı olduğunu belirtti.

Chelsea'nin iç saha fikstürü

Premier Lig'de kalan yedi maçın dördünü evinde oynayacak olan Maviler hafta sonu Stamford Bridge'de West Ham'ı konuk edecek.

Kalan haftalarda Chelsea'nin Londra'daki diğer rakipleri ise Wolverhamton, Leicester City ve Watford olacak.

Ligdeki yeri sağlam

Chelsea, Arsenal'a kaybetmesine rağmen Premier Lig'de üçüncü sırada yer almayı sürdürüyor. Bir maç eksiği bulunan Maviler, Tottenham ve Arsenal'ın beş puan önünde.

Ancak; geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e dramatik biçimde elenen takımın Arsenal karşısında sergilediği oyun Tuchel'i oldukça mutsuz etti.

"Bir maçta nasıl üç büyük hata birden yapabilirsiniz? Nasıl? Bunu yapamazsınız."

"Bir çözüm bulmamız lazım. Şu anda elimde bir çözüm yok. Bireysel hataların üstesinden gelemedik. Rakibe üç gol hediye etme lüksümüz yok."

"Kaybetmekten nefret ediyorum. Evimizde üç maç kaybetmemiz kabul edilemez bir durum."