Chelsea menajeri Thomas Tuchel: Taraftarlar Saul'e haksızlık ediyor

Chelsea'nin teknik patronu Thomas Tuchel, Saul Niguez'in formsuz olduğunu kabul etse de, Stamford Bridge tribünlerine daha anlayışlı davranma çağrısı yaptı.

Londra'ya geldiği günden bu yana bırakın Atletico Madrid'deki performansını yakalamayı, forma şansı bulmakta dahi zorlanan Saul, Tuchel'in orta saha rotasyonunda rolünü bir türlü bulamadı.

Sezon başında kiralık olarak takıma katılan Saul için iyimser konuşmayı sürdüren Tuchel, deneyimli oyuncunun beklentilerin farkında olduğunu belirtti.

Ne söyledi?

"Saul, Atletico'daki rolüne ve sorumluluğuna burada sahip mi? Hayır, henüz değil. Zorlanıyor mu? Evet, zorlanıyor."

"O Premier Lig'de zorluk yaşayan ilk oyuncu değil. Son oyuncu da olmayacak. Biz oyuncularımıza daima sahip çıkıyoruz. Dün 6 numara, 9 numara ve kanat olarak oynadı."

"Aldığı tepki adil mi? Hayır. Koşulları göz önüne alırsak daha sağlıklı bir resme kavuşabiliriz. İnsanların dün yaşadığı hayal kırıklığını anlayabiliyorum, ama tam da bu tarz tepkiler yüzünden sosyal medyada yer almıyorum."

"Kendimi sosyal medyadan korumalıyım. Orada yazılanlara takılıp kalabilirsiniz. Umarım Saul o mesajları okumuyordur. Neden okusun ki? Kendini geliştirmek için yapması gerekenleri zaten biliyor."

"Şu anda zorlu bir süreçten geçiyor, ama ondan iyi şekilde faydalanmak için çabalamayı sürdüreceğiz."

İngiltere'ye adapte olamadı

27 yaşındaki Saul, Atletico Madrid tarafından Antoine Griezmann transferine kaynak yaratmak için bu yaz Chelsea'ye kiralanmıştı.

Ancak İspanyol oyuncu, ülkesindeki başarılı çizgisini İngiltere'ye taşıyamadı. Bu sezon Premier Lig'de yalnızca dört maçta görev yapan Saul, 1-1 sona eren Everton maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Saul'ün oyunda kaldığı 25 dakikada sergilediği kötü performans taraftarların protestosuna yol açmıştı.

Premier Lig'de zirvenin dört puan gerisine düşen Chelsea, Pazar günü Wolverhampton deplasmanına konuk olacak.

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