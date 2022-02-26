Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Ukrayna'da tırmanan kriz nedeniyle kulübe ve kulübün Rus milyarderi Roman Abramovich'e yöneltilen eleştirileri anlayabildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, Ukrayna’yı işgal etti. Bu durum, tüm dünya tarafından yaygın olarak kınandı ve Şampiyonlar Ligi finali Rusya’dan alındı.

Abramovich, Rus devletiyle bağları olduğu iddiasıyla İngiltere tarafından potansiyel olarak yaptırım uygulanabilecek bir kişi olarak nitelendirildi.

Ne söylendi?

Bu konu hakkında konuşan Chelsea menajer Tuchel, "Bunun bir sorun olmadığını iddia edemeyiz.

"Genel olarak bu durum benim, ekibim ve buradaki herkes için korkunç bir hal aldı.

“Bunun olmasını kimse beklemiyordu. Oldukça gerçek dışı bir şey bu ve zihinlerimizi bulandırıyor.

“İngiltere Lig Kupası finaline yönelik heyecanımızı kaçırıyor ve büyük bir belirsizlik getiriyor.

"Kulübe, o kulübü temsil eden bizlere yönelik görüşleri ve eleştirel tavırları bir dereceye kadar anlayabiliyorum ve kendimizi bundan tam olarak kurtaramayız.

"Bir menajer ya da oyuncular olarak bizim gerçekten neler olup bittiğine dair bir fikrimiz yok.

"Şu anda tüm bu olanlardan Chelsea sorumlu değil. Kendimizi çok kötü hissediyoruz ve bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Avrupa'da uzun bir süre savaş olacağını düşünemezdim.

“Rusya'nun Ukrayna'yı işgal etmesi takımı etkiledi. Biraz daha sabırlı olalım ve neler olacağını anlamaya çalışalım. Belki bununla başa çıkabiliriz" dedi.

Abramoviç sessiz kalıyor

Chelsea'de Abramovich'e yakın olanlar, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana sessiz kaldı.

Öte yandan İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, Abramovich'e yaptırım uygulanması ve bu hafta başında kulüp üzerindeki mülkiyetinin elinden alınması çağrısında bulundu.

Bryant şu ifadeleri kullandı: ”Kesinlikle Abramovich artık İngiltere'de bir futbol kulübüne sahip olmamalı”

"Elbette, 150 milyon sterlinlik evi de dahil olmak üzere bazı varlıklarına el koymalıyız.

“Bu tür birinci kademe vizeleri olan diğer kişilerin de Birleşik Krallık'ta kötü niyetli faaliyetlerde bulunmadığından emin olmamız gerekiyor."

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