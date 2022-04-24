Chelsea Menajeri Thomas Tuchel takımının 1-0'lık galibiyetle ayrıldığı West Ham United maçının ardından Londra ekibinin gelecek sezon planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman çalıştırıcı göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yaşayan vatandaşı Antonio Rüdiger'in sezon sonunda büyük olasılıkla takımdan ayrılacağını söyledi.

Ne söylendi?

Tuchel SKY Sports'a yaptığı açıklamada Rüdiger'in yeni sezonda farklı bir forma giyeceği yönündeki haberleri değerlendirdi:

"Durum şu ki Rüdiger takımdan ayrılmak istiyor. Ben ve kulüp bizimle kalması için elimizden geleni yaptık ancak Chelsea'nin satış süreci nedeniyle içinde bulunduğu durum elimizi kolumuzu bağlıyor.

"Bu durumun getirdiği yaptırımlar olmasaydı burada kalması için en azından savaşmaya devam edebilirdik ama bu durumda yapabileceğimiz bir şey yok.

"Durumu kişisel algılamıyoruz. Tamamen onun kararı. Bizim için önemli bir oyuncu ve sezon sonuna kadar öyle kalacak.

"Buradan ayrıldıktan sonra onu çok özleyeceğimizi biliyor. Varlığıyla soyunma odasına büyük bir cesaret veriyor. Son 50-55 maçtır olağanüstü bir seviyede oynuyor.

"Bana göre son 1.5 yılın en iyi savunma oyuncusu ancak takımdan ayrıldıktan sonra yokluğuna ilişkin bir çözüm bulmalıyız"

Real Madrid bir adım önde

Chelsea'ye 2017 yazında 38 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, Londra ekibiyle Premier Lig şampiyonluğu yaşayamasa da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

Çok sayıda devin sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bedelsiz transfer etmek istediği Rüdiger için devam eden transfer yarışında Real Madrid'in bir adım önde olduğu biliniyor.

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