Chelsea patronu Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde takımının Real Madrid'e toplamda 5-4 mağlup olmasının ardından hakem Szymon Marciniak'ı uygunsuz davranışta bulunmakla suçladı.

Alman teknik direktör, Marciniak'ın salı günkü ikinci maçın ardından Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ile fazla samimi olduğunu iddia ediyor.

Tuchel ayrıca, Marcos Alonso’nun attığı golden önce eline çarptığı gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından oyundan ayrıldı.

Alman menajer, maçın ardından İtalyan hoca ile maçın hakeminin beraber iyi vakit geçirmelerinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Ancelotti’nin iyi bir adam olduğunu vurgulayan Tuchel, İtalyan menajer ve hakemin maçın ardından yüksek sesle gülmelerinden dolayı rahatsız oldu.

Alman hoca; kili arasındaki sohbetin, zamanlama olarak çok yanlış olduğunu ifade ediyor.

Ne söylendi?

Tuchel, "Hakemin meslektaşım Carlo Ancelotti ile iyi vakit geçirmesi beni hayal kırıklığına uğrattı.

"Carlo'nun iyi bir adam olduğunu biliyorum ama maç için teşekkür etmek istediğimde, karşılaşmanın hakemi ile yüksek sesle güldüğüne şahitlik ettim.

"Bence bir takımın tüm kalbini verdiği ve son damlasına kadar savaştığı 120 dakikalık bir son düdükten sonra bunu yapmak için yanlış zamandı.

“Gidiyorsunuz ve rakip takımın teknik direktörünün maçın hakemiyle yüksek sesle güldüğünü görüyorsunuz…

"Maçın ardından Ancelotti'nin, hakemle beraber kahkaha atması hoşuma gitmedi.

“Bence çok çok kötü bir zamanlama oldu. Bunu, ona da söyledim zaten. Bu kadar.”

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Geçen yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Chelsea, deplasmanda Real Madrid’e mağlup olarak kupanın dışında kaldı.

Real Madrid; iki maç sonunda toplamda 4-3'lük bir galibiyet elde etti ve Karim Benzema, bu maçların yıldızı oldu.

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Maviler, şimdi üçüncü sırada yer aldıkları ve Şampiyonlar Ligi’ne yeniden katılmak için rahat bir pozisyon edindikleri Premier Lig'e geri dönecek.

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