Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi kupasına taşıdıktan neredeyse bir yıl sonra Thomas Tuchel, menajer olarak en zor anlarını yaşıyor.

Chelsea, Premier Lig'de Brentford'a 4-1 yenildikten sadece birkaç gün sonra, Çarşamba gecesi Stamford Bridge'de Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e 3-1 kaybetti.

Tuchel, Real Madrid mağlubiyetinin ardından maç sonrası düzenlediği basın toplantısında:

"Kendimizi tekrar bulmalıyız, milli aradan bu yana nerede olduğumuzu bilmiyorum. Bu gece Real Madrid'e karşı oynanan oyun Brentford'a karşı ikinci yarının tekrarıydı. Beş günde yedi gol yedik. Daha derin bir sebep olduğunu düşünmeyin. Bu endişe verici.

"Oyunun gerektirdiği her şeye rağmen bu tür bir performanstan bir sonuç bekleyemezsiniz. Taktik ve bireysel olarak mücadelelerde seviyemizin çok uzağındaydık. Yeni bir formasyonda oynamaya çalıştık ama hata yaptık.

Abramovic krizi

Bu arada Tuchel, Roman Abramovich'in kulübü satma kararını açıklamasının ardından Chelsea'deki sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı ve ardından İngiliz hükümeti tarafından Rus işadamına uygulanan yaptırımlar geldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından kulübü belirsizlik sardı. Oyuncular ve teknik ekip hala maaşlarını alıyor olsa da Tuchel'in geleceği bilinmezliğini koruyor.

Boşanma davası

Daily Mail, bu haftanın başlarında Tuchel'in eşi Sissi'nin, boşanma işlemlerine başladığını ortaya çıkardı.

İngiliz bir kaynak, "Sissi ve Thomas boşanmayı önlemeye çalıştılar, ancak sonunda başka bir yol yoktu" dedi.

"Bu çok üzücü ve şimdi her şey kızlarının birinci öncelik olduğundan emin olmakla ilgili. Boşanma davası için geçen hafta evraklar sunuldu."

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