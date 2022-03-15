Chelsea menajeri Thomas Tuchel İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösterdi

Thomas Tuchel, Chelsea taraftarlarına yönelik kulüp sahibi Roman Abramovich için destek vermeyi bırakma çağrılarının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önceliklerini sorguladı.

2003 yılından bu yana Mavilerin başında olan Rus milyarder, varlıklarının hükümet tarafından dondurulduğunu görünce Premier Lig kulübünü satmaya karar verdi.

Chelsea, şu anda zorlu koşullarında çalışmak zorunda ve taraftarlarından destek görmeye ihtiyacı var.

Ancak Tuchel, şu anda herkesin ele alması gereken öncelikli konunun tribünlerdekilerin eylemleri olmadığını ve daha büyük sorunlar olduğuna inanıyor.

Boris Johnson ne dedi?

Başbakanın resmi bir sözcüsü, Chelsea sahibi Abramovich hakkında Mavilerin taraftarlarına şunları söyledi: “İnsanların kulüplerine duydukları hislerinin gücünü biliyoruz, ancak bu şu anda tamamen uygunsuz olan davranışları mazur gösteremez.

"Bence insanlar bu tür şeylere başvurmadan kulüpleri için tutku ve destek gösterebilirler."

Tuchel yanıt olarak ne söyledi?

Alman menajere, çarşamba günü Lille ile yapacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Johnson'ın yorumları hakkında soru soruldu.

Tuchel ise şunları söyledi: "Bunu duydum. Parlamentoda yapılacak en önemli tartışmanın bu konu olması gerektiğinden emin değilim.

"Bunlar parlamentoda konuşulması gereken en önemli konular mı? Eğer parlamentoda bunlar konuşuluyorsa onların öncelikleri hakkında endişelenmemiz gerekiyor.

“Ama tamam, buna yorum yapmama gerek yok. Tartışacak ve halledecek çok daha acil meselelerimiz var.”

Büyük resim

Tuchel, Chelsea'nin şu anda taraftarlarının davranışlarından daha fazla endişe duyduğunu belirtti.

Kulübün nakit akışlarına getirilen kısıtlamaları gören Alman menajer, Fransa'ya yapacakları seyahati finanse etmek zorunda olduğunu belirtmekte haklı.

Mavilerin, toplamda 2-0 önde olduğu son 16 karşılaşmasının ikinci ayağı planlandığı gibi devam edecek, ancak ilgili maliyetler nedeniyle seyahat planlarında ince ayarlar yapılması gerekiyor.

Tuchel, Chelsea'nin bu zorlukları hakkında, "Kısıtlamalar var ve bununla başa çıkmak zorundayız.

“Personel miktarında, kaç kişinin seyahat ettiği ve otellerde kaç odaya sahip olduğumuzla ilgili çeşitli düzenlemeler var.

“Maçlara yapacağımız seyahatlerin bütününde bazı ayarlamalar yapılıyor.

“Bu konu lüksle ilgili değil, bu sadece profesyonel bir spor seviyesiyle ilgili bir şey.

“Maçlara otobüs yerine uçakla gitmek daha iyidir. Onu yapmaya çalışıyoruz. Lille'de kesinlikle hiçbir mazeret olmadan oynamak istiyoruz.

“Formamız olduğu ve takım olarak hayatta kaldığımız sürece, rekabetçi olacağız ve başarımız için mücadele edeceğiz.

“Bunu, bizi görünmez bir şekilde destekleyen insanlara borçluyuz. Tabii ki göz önündeyiz ve bunu yapmak bizim sorumluluğumuz. Bunu başaracağız!” dedi.

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