NE OLDU? Maviler, Şampiyonlar Ligi'ne Hırvatistan'da mağlup olarak feci bir başlangıç ​​yaptı.

Maçın sadece 13. dakikasında Mislav Orsic'in golü, Chelsea'nin bir varlık gösterememesiyle mağlubiyeti getirdi.

NE DEDİLER: "Her zamanki gibi aynı hikayeye sahibiz," dedi Tuchel, BT Sport'a.

"İyi bir başlangıcımız var, yarı şansımızı bitiremiyoruz, ilk 15-20 dakikada oyun zaten uyuyor ve biz de uyuyoruz.

"Ardından bir kontra atağın olmasına izin veriyoruz. Bu çok kolay bir şekilde oldu ve oradan mücadele etmeye çalıştık.

"Analiz etmek için çok fazla. Ben, bu problemin bir parçasıyım. Olmamız gereken yerde ve olabileceğimiz yerde olmadığımız çok açık.

Bu yüzden, bu durum bana bağlı, bize bağlı, çözümler bulmamız gerekiyor. Şu anda, her şey eksik görünüyor."

BÜYÜK RESİM: Mağlubiyet, 2022-23 sezonuna tutarsız bir başlangıç ​​yapan Tuchel'in takımı için son üzüntü oldu.

Alman menajer, maçın ardından yaptığı açıklamada mağlubiyetin faturasını kendisine kesip alınan kötü sonuçtan ders çıkarmak niyetinde...

Maviler, Premier Lig'de oynadığı altı maçın üçünde puan kaybederek altıncı sırada kaldı.

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