Romelu Lukaku, Chelsea'deki 98 milyon sterlinlik transferini haklı çıkarmak için mücadele ediyor ve Mavilerin sistemine nasıl uyacağı sorgulanıyor. Ancak Thomas Tuchel sistemini kimse için değiştirmeyeceğini söylüyor.

Alman menajerin taktik yaklaşımını kurcalayarak oyuncuya yardımcı olabileceği öne sürüldü, ancak bu Lukaku'nun tüm isteklerini yerine getirecği anlamına gelmiyor.

Tuchel ne söyledi?

Lukaku'nun ayrılmasının gerekip gerekmediği konusunda gelen soru üzerine Tuchel, gazetecilere şunları söyledi: "Hayır, bence ona yardım etmek için her şeyi yapıyoruz.

"Bence bu yanlış bir soru çünkü tek bir oyuncuya odaklanıyor. O kilit bir oyuncu ve biz onun kilit oyuncu olmasını istiyoruz ama bence bu yanlış bir yaklaşım.

"Her oyuncu için yaptığımız şey bu. Bu bir takım sporudur ve bir oyuncuya hizmet eden 10 oyuncudan ibaret değildir. Chelsea bu değil ve futbol da bu değil.

“Her oyuncu takıma hizmet etmek için burada. Bu en yüksek ilkedir ve değişmeyecektir.”

Lukaku 2021 yazında eski takımına döndüğünde Stamford Bridge'de büyük heyecan yaşandı.

Geçen sezon Inter'in Serie A şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olurken, kendisini dünya futbolunun en korkunç forvetlerinden biri olarak kanıtlarken, 28 yaşındaki oyuncunun 2022'de Premier Lig zaferi için bir mücadeleye öncülük etmesi bekleniyordu.

Bununla birlikte, İtalya'dan asla ayrılmak istemediğini ve 22 maçta sadece sekiz gol kaydettiğini öne sürdüğü bir röportajıyla tartışmalara neden oldu.

Chelsea'nin kulüp rekoru transferinden daha fazlasını bekleyip beklemediği konusunda baskı yapan Tuchel, "Son maçtaki hücum performansımızdan daha fazlasını bekliyorduk." dedi.

"O önemli bir oyuncu, bu yüzden her zaman baskı olacak ama kendine koyduğundan daha fazla baskı olmayacak. Tüm beklentiler, baskı ve en iyi oyununuzu oynamak için yeterince rahat olmak arasında bir karışım bulmamız gerekiyor; çünkü bu sadece zorlamak, talepler hakkında değil, aynı zamanda sahada huzur hissetmek ve rahat olmakla da ilgili."

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