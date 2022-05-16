Premier Lig'de lider Manchester City ve takipçisi Liverpool'un gerisinde kalan Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, Londra ekibinin önümüzdeki yıllarda da bu iki takımı yakalamasının zor olduğunu söyledi.

FA Cup'ın finalinde Liverpool'a penaltılarla kaybeden Chelsea'nin menajeri, kulübün içinde bulunduğu yeni geçiş dönemine de değindi.

Ne söylendi?

"Chelsea'nin Manchester City ve Liverpool'u yakalaması belki de imkansızdır. Bu takımlar kadrolarını her geçen daha da geliştirirken, biz önemli oyuncularımızı kaybedeceğiz gibi görünüyor. Antonio Rüdiger'i kaybediyoruz. Andreas Christensen de gidiyor. Dolayısıyla bu şekilde devam edersek aradaki farkı kapatmak çok zor olacak"

Rus dolar milyarderi Roman Abramovich'in İngiltere Hükümeti'nin aldığı karar doğrultusunda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonrasında satmak zorunda kaldığı Chelsea, geçtiğimiz günlerde ABD'li Todd Boehly olmuştu.

Chelsea'nin bu yeni dönemde yapacağı takviyeler de yaz transfer dönemi öncesinde şimdiden büyük bir merakla bekleniyordu.

Tuchel'in takımdan ayrılacaklarını açıkladığı oyunculardan Rüdiger'in adı sıklıkla Real Madrid ile anılırken, bir diğer stoper Christensen'in ise Xavi yönetimindeki Barcelona'ya katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İki önemli savunma oyuncusunu kaybedecek olan Chelsea'nin geçtiğimiz sezon ilgi gösterdiği Sevilla'nın stoperi Jules Kounde'ye bir kez daha ilgi gösterip göstermeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

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