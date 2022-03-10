Thomas Tuchel, Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlara rağmen Chelsea'nin futbol açısından korunaklı göründüğüne inanıyor. Ancak Alman menajer, yarın her şeyin değişebileceğini de kabul ediyor.

Abramovich, Chelsea'yi satın aldıktan 19 yıl sonra bu ayın başlarında satışa çıkardı ve bu durumun, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında kulübün çıkarına olduğunu açıkladı.

Rus milyarderin Chelsea’yi satma isteği, Birleşik Krallık hükümeti tarafından onaylanmadı ve Mavilerin mal varlıklarının dondurulması gündemde.

Ne söylendi?

Chelsea şu anda özel bir 'Rusya Düzenlemeleri' lisansı altında maç oynamaya devam edebilecek, ancak bundan sonra sadece sezonluk bilet sahipleri, Mavilerin iç saha maçlarına katılacak ve kulüp herhangi bir transfer yapamayacak.

Tuchel'e, takımının Norwich'teki son Premier Lig maçı öncesindeki durumdan endişe duyup duymadığı sorulduğunda Alman menajer şu yanıtı verdi:

"Endişeli miyim bilmiyorum, ama bunun farkındayız. Her şey neredeyse her gün değişiyor, bu yüzden fazla bir şey yapamıyoruz.

“Hala burada olmaktan ve güçlü bir futbol takımının menajeri olmaktan dolayı mutluyum. Maçı oynayabileceğim için de sevinçliyim.

"Etrafta çok fazla gürültü olduğunu biliyorum, ama futbola odaklanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

“Rahatız, ama çıkan haberlerle mücadele ediyoruz. Dünden bugüne oldukça büyük bir değişiklik oldu, ama biz duruma müdahale edemiyoruz.

“Bu olaya biz sebep olmadık. Chelsea şu anda korunuyor, ancak yarın ne olacağını bilmiyoruz.

"Kişisel olarak ben rahat değilim. Maçlara çıkabileceğimiz için keyifliyim.

"Oyunlarda yer alma ve futbol koçluğu yapma şansına sahip olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum, sevdiğim şey bu.”

“Normal bir gün olmadı”

Chelsea, Norwich'e karşı formalarında Three logosuyla oynama izni aldı, ancak şirketin kulüple bağlarını kesme kararından sonra başka maçlarda bunu yapamayacaklar.

Maviler ayrıca, diğer birkaç sponsorla da yollarını ayırabilir.

Birleşik Krallık hükümetinden lisanslarını değiştirmesini isteyen Chelsea, böylece olağan maçlarına geri dönebilir ve bir satış gerçekleştirebilirler.

Chelsea'nin şu anki kaptanı Cesar Azpilicueta, takımı hakkındaki haberlerin şok edici olduğunu kabul etti, ancak kontrolleri dışındaki meseleler üzerinde durmayı göze alamayacaklarında ısrar ediyor.

Norwich maçından önce Premier League Productions’a konuşan İspanyol oyuncu, “Bunun normal bir gün olmadığını itiraf etmeliyim, fakat bu konuyu kontrol edemeyiz.

"Buraya geliyoruz ve oyuna odaklandık. Üç puan için savaşmamız gerektiğini biliyoruz.

"Dışarıda olup bitenleri unutmamız gerekiyor” dedi.

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