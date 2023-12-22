Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, basın toplantısında ilginç bir çıkış yaptı.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında pazar günü deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak olan Chelsea'de Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'dan ilginç bir açıklama geldi.

Ne söylendi?

Wolves karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenleyen Pochettino, ilk 11'de süre alamayan oyuncuların serzenişlerine yanıt vererek şunları söyledi:

"Tüm oyuncular çaresizce ilk 11'e dahil olmak istiyorlar, ama biz rekabet ediyoruz ve bu rekabet ciddi.

Haberin devamı aşağıda

"Her gün çok sıkı antrenman yapmaları gerekiyor çünkü sahaya her çıktıklarında etkili olmaları gerekiyor. Bu maçlar, sezon öncesi hazırlık maçları değil.

"Pek çok şey için bu bir bahane. 'Oynamak istiyorum, eğer oynayamazsam performans gösteremem'' bahanesi. Ancak oyuncuların burasının bir hayır kurumu olmadığını anlamaları gerekiyor. Kazanmamız lazım. Oyuncunun çevresi de hayal kırıklığına uğramış durumda.

"Bizim için önemli olması gereken şey, bir oyuncunun takıma yardımcı olması. Belki çok fazla konuşuyorum ama, bu beni rahatsız ediyor.

"Ben hayal kırıklığına uğradım, kulüp hayal kırıklığına uğradı, performans göstermek ve gol atmak için büyük yatırımlar yapıyor, sakatlanırsanız veya performans göstermezseniz bile kulüp her ay maaş ödüyor."

Pochettino'nun bu açıklamalarına Chelsea yıldızlarından nasıl bir reaksiyon geleceği merak konusu.