İngiliz menajere karşı yöneltilen eleştiriler sınırı aştı.

Potter, maruz kaldığı taciz düzeyi hakkında samimi ve dürüst bir şekilde konuştu.

İngiliz menajer, kimliği belirsiz sözde "taraftarlardan" "benim ölmemi ve çocuklarımın ölmesini istiyorlar" şeklinde ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Brighton & Hove Albion'un eski patronu, Chelsea'de çalışmaya başladığından beri eleştirilerin hedefi oldu.

Chelsea, tüm kulvarlarda oynadığı son 14 maçta sadece iki galibiyet elde edebildi.

Maviler'in sahibi Todd Boehly, kulübün daha iyi bir noktaya gelmesi için yıllara ihtiyacı olduğunu söylerken Potter'a destek oldu.

Ancak İngiliz menajere karşı yöneltilen eleştirilerin dozu, iyice sınırı aştı.

Ne söylendi?

Potter, son basın toplantısında "Ölmemi ve çocuklarımın ölmesini isteyen pek hoş olmayan bazı e-postalar aldım" dedi ve şunları ekledi: "Yani bunu almak kesinlikle hoş değil.

"Durumu olduğu gibi kabul etmelisiniz, eleştiriyi kabul ediyorum, ama yanlış olan şeylere kapılmayın.

"Perspektif sahibi olmaya çalışın, ama aynı zamanda eleştiriyi ve kötü duyguyu da kabul edin.

"Bu bir meydan okuma. İşe gittiğinizde biri size küfür ederse, bu hiç hoş olmayacaktır."

Potter ayrıca, toplantıya geldiği sırada kendisine özgü mizah anlayışıyla masasına doğru uzun adımlarla yürüyerek, "Üzgünüm çocuklar, bir krizden yeni çıktım.

"Dünya herkes için zor. Bir enerji krizinden, yaşam maliyeti krizinden geçiyoruz, insanlar iki haftada bir grev yapıyor.

"Kimse zavallı eski Premier Lig yöneticisi hakkında bir şey duymak istemiyor bence" dedi.

"Ailenle baş başa kalınca üzülüyorsun. Benim işim takım ve kulüp için en iyi şekilde davranmak ve dürüst olmak.

"Asla başka biri olmak istemiyorum. Sahte olmak istemiyorum. Kendim olacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım.

"Ve elimden gelenin en iyisi yeterince iyi değilse, bunu kabul edeceğim" ifadelerini kullandı.