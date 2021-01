Chelsea Menajeri Frank Lampard Premier Lig'in ara vermesinden yana

Chelsea Menajeri Frank Lampard, artan salgın vakaları nedeniyle Premier Lig'in bir süre durması gerektiğini söyledi.

Menajeri Frank Lampard kritik maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında artan Koronavirüs vakaları nedeniyle lige ara verilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Lampard konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Manchester City maçını erteleme fırsatı bana verilmedi. Sadece durumun farkındayım. Manchester City'de bazı pozitif vakalar olduğunu biliyoruz. Bizim de iki oyuncumuz pozitif, maç kadrosunda olmayacaklar.

Daha fazla takım

Toplumun geri kalanıyla hemen hemen aynı güvenlik risklerine sahibiz. Daha korunaklı bir ortamda olduğumuzun farkındayım ama bazı insanların da evde çalıştığını, evde kaldığını biliyorum. Şimdi haftada iki kez test ediliyoruz. Bu önemli bir gelişme. Zaten neden bire indiğimizi anlamıyordum. Şu an maç maç gidiyruz ve bu hafta sonu oynayacağız. Belirsiz zamanlardayız, nasıl ilerlediğimiz bakacağız.

Futbolu kesinlikle seviyorum. Evde maç izlemeyi seven çok insan var. Fakat bence güvenlik çok daha önemli. Ekibimizde pozitif test eden birkaç personelimiz olduğunu söyledim. Ayrıca çalışanlarımızın bebekleri, ebeveynleri, arkadaşları, eve geldiklerinde gördükleri büyükanne ve büyükbabaları var. Önceki aylardan daha bulaşıcı bir ortamdayız. Bence güvenlik, ulusun moralini yüksek tutmaktan daha önemli. Kulağa hoş gelmediğinin farkındayım. Bunlar herkes için zor zamanlar. Futbolumuzu izlemekten zevk alıyoruz ama sağlık ve güvenlik her şeyden önce gelmeli. Ülkedeki problemi hafifletmek için oynamaya ara vermekten başka seçeneğimiz olmamalı. Bunu daha önce, Mart ayında yaptık. Premier Lig, ortamımızı güvenli hale getirmek için her şeyi yapıyor. Ama rakamlar yükseliyor. Özellikle de Londra'da. Bence yetkililer, Premier Lig, hükümet ve herkes bir ara verme konusunda net olmalı."

Manchester City karşılaşaması hakkında da konuşan Lampard, maçın önemli olduğunu ve yenmek istedikleri bir rakibe karşı oynayacaklarını söyledi. Chelsea'nin menajeri, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Takımıma güveniyorum. Stamford Bridge'de iyi oynadığımızda herkesi yenebiliriz. Pandemiden hemen sonra oynadığımız ve 2-1 kazandığımız maçta da zorlanmıştık, çünkü rakibimiz topa sahip olma konusunda çok iyi bir takım. Zayıf yönleri olduğunu düşünmüyorum. Çok güçlü bir ekip, çok iyi yönetiliyorlar, çok fazla kozları var. Bu yüzden kendimize odaklanmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yaparsak, her takımı yenebiliriz. Hakim Ziyech son iki - üç gündür idmanlara çıkıyor. Başlamaya hazır olup olmadığına ben karar vereceğim."

İki takım da bu sezon şu ana kadar 26'şar puan topladı. Fakat Manchester City'nin rakibine göre iki eksik maçı bulunuyor. İki takım 3 Ocak günü saat 19:30'da karşı karşıya gelecek.