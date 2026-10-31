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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Chelsea-Manchester United taktik analizi: Xabi Alonso, Michael Carrick'i alt etti; disiplinin kaybedilmesi Manchester United'a pahalıya patladı

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Xabi Alonso’nun Chelsea’si, Stamford Bridge’de üstünlüğünü ortaya koyarak Morgan Rogers ve Cole Palmer’ın golleriyle 2-0’lık net bir galibiyet aldı. Taktik mücadelede belirleyici olan Manchester United’ın disiplin zaafı, Michael Carrick’in takımının Chelsea’nin üstün pozisyon oyununa karşı koyamamasına yol açtı.

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Kuşaklarının en iyi orta saha beyinlerinden ikisi olan Alonso ve Carrick, oyuncuların sahadaki yer değişimleri üzerinden bir satranç maçına dönüşmesi beklenen taktik mücadelede karşı karşıya geldi. Alonso’nun Chelsea’si, içe kat eden beklerini kullanarak Manchester United’ın orta blok savunmasına karşı sayısal üstünlük yaratıp merkezdeki koridorları kontrol etmeye çalıştı. Hedef açıktı: Konuk ekibin savunma düzenini bozarak Palmer’ı hatlar arasında topla buluşturmak ve United’ın stoperlerini ne zaman öne çıkıp müdahale edecekleri konusunda zor kararlar vermeye mecbur bırakmak.

Manchester United, Stamford Bridge’e rakibe göre şekillenen, dikine oyuna ve hızlı geçişlere öncelik veren bir planla geldi. Carrick’in ekibi, Bryan Mbeumo ve Amad Diallo’nun süratinden yararlanarak Chelsea’nin yüksek savunma çizgisinin arkasındaki boşluğu değerlendirmeden önce bu savunma hattını öne çekmeyi hedefledi. United, savunmada kompakt bir 4-2-3-1 dizilişini koruyarak Chelsea’nin geriden oyun kurmasını zorlaştırmayı ve kontra ataklarla gol bulmayı amaçlıyordu. Bu plan, temkinli geçen golsüz ilk yarı boyunca işe yaradı; ancak bireysel hatalar ve taktik değişiklikler daha sonra dengeyi değiştirdi.

Chelsea’nin taktik düzeni

Alonso, Chelsea’yi topa sahipken sık sık 3-2-5’e dönüşen esnek bir 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürdü. Bu düzende kilit nokta, savunma dörtlüsünü koruyup oyunun temposunu belirleyen ikili ön libero Moises Caicedo ve Romeo Lavia’nın konumlanmasıydı. Pedro Neto ve Estevao ile sahayı geniş kullanan Chelsea, United’ın yatay düzlemdeki kompakt yapısını esneterek Morgan Rogers ve Cole Palmer’a iç koridorlarda alan açtı. Chelsea’nin baskıya başlama anları oldukça belirgindi: Top genellikle Manchester United’ın beklerine oynandığında kanat oyuncuları koşu açılarıyla çizgi yönündeki pas seçeneğini kapatıyor ve rakibi topu kalabalık merkez bölgeye geri göndermeye zorluyordu.

Chelsea, savunmada Wesley Fofana ve Levi Colwill’in geriye koşu hızına güvenerek çizgisini önde tuttu. Bu agresif yaklaşım, oyunu United yarı sahasına sıkıştırmasını sağladı; Chelsea maçı %59 topa sahip olma oranı ve toplam 18 şutla tamamladı. Geriden oyun kurarken sabırlı davranan Chelsea, çoğu zaman United’ın öndeki dört oyuncusunu baskıya çekip ardından Palmer’a attığı keskin dikine paslarla bu hattı aştı. Bu oyun düzeni 50. dakikada sonuç verdi: Lavia’nın savunmayı delen pası Rogers’ı buldu ve açılış golü geldi. Böylece Alonso’nun merkezden hücum etme konusundaki ısrarı karşılığını aldı.

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Manchester United’ın taktik düzeni

Carrick, Harry Maguire’ın tecrübesine ve Lisandro Martinez’in agresifliğine dayanarak pragmatik bir 4-2-3-1 tercih etti. Savunma planı, alan ve adam markajını birleştiren karma bir düzene dayanıyordu; ikili ön liberodaki Andrey Santos ve Carlos Baleba, Chelsea’nin hücuma dönük orta saha oyuncularına yakın kalıyordu. United, Chelsea topu orta bölgeye taşıdığında baskıyı başlatıp topu kazanmayı ve koşu yapan oyuncuları kaçırması için hemen Bruno Fernandes’i bulmayı hedefliyordu. Daha az topa sahip olmasına rağmen oyunu dengede tutmayı başardığı ilk yarıda bu plan kendini gösterdi.

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Ancak Chelsea’nin sürekli yer değişimleri karşısında United’ın taktik disiplini bozulmaya başladı. Konuk ekip, soldan merkeze yönelen Rogers’ın hareketliliğiyle baş etmekte zorlandı; bu durum United’ın sağ beki Diogo Dalot ile stoperleri arasında karışıklığa yol açtı. İletişim eksikliğine disiplin sorunları da eklendi: United maç boyunca 20 faul yaptı. Kırılma noktası yalnızca yedikleri gol değildi. Artan gerginliğin ardından Martinez’in 63. dakikada ikinci sarı kartını görmesi, takımın bütünlüklü bir taktik plan uygulama imkânını fiilen ortadan kaldırdı.

Taktik satranç

Maçın belirleyici mücadelesi, ceza sahasının hemen dışındaki “14 numaralı bölge”de yaşandı. Chelsea’nin bu bölgede birden fazla oyuncuyla tehdit oluşturması, Manchester United’ın ikili ön liberosunu gereğinden fazla geriye çekilmeye zorladı ve orta sahasıyla hücumu arasında boşluk bıraktı. Alonso, kanat oyuncularına olağanüstü derecede ileride ve çizgiye yakın kalmaları talimatını vererek taktik mücadeleyi kazandı. Böylece United’ın bekleri, stoperlerine yardım etmek için içeri kat edemedi. Bu durum Martinez ve Maguire’ı, Palmer’ın oyun zekâsı ve Rogers’ın geriden yaptığı koşular karşısında desteksiz bıraktı.

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Martinez’in oyundan atılmasının ardından United’ın baş etmesi gereken dezavantaj aşılamaz hâle geldi. Carrick, savunmada oluşan boşluğu kapatmak için hücum tehdidinden ödün vermek zorunda kaldı. Ancak Chelsea’nin teknik üstünlüğü, boşluk bulana kadar topu bir kanattan diğerine taşımasına imkân verdi. Kırmızı karttan kısa süre sonra Palmer’ın kazandırdığı penaltı, geniş alana yayılmak zorunda kalan yorgun United savunmasının çaresiz bir müdahaleye mecbur kalmasının doğrudan sonucuydu. Alonso’nun ekibi maçı 2,74 beklenen gol (xG) değeriyle tamamladı. United’ın değerinin neredeyse iki katına ulaşması, Chelsea’nin pozisyon üretme yöntemlerinin ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

Maç içindeki değişiklikler

İkinci yarıda tempo belirgin biçimde değişti. Alonso muhtemelen devre arasında oyuncularından topu daha hızlı dolaştırmalarını istedi; bunun sonucunda Rogers kısa süre içinde golü buldu. Carrick, topa sahipken takımının yeniden soğukkanlılığını kazanması için 58. dakikada Baleba’nın yerine Kobbie Mainoo’yu oyuna alarak karşılık vermeye çalıştı. Ancak Martinez’in birkaç dakika sonraki kırmızı kartı bu planı bozdu. United, savunmada 4-4-1 blok düzenine geçmek zorunda kaldı. Daha sonra ileride top tutacak bir oyuncu olarak Joshua Zirkzee oyuna girdi, fakat büyük ölçüde yalnız kaldı ve kendisi de sarı kart gördü.

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Alonso, maçı üstün götürerek tamamlamak için son bölümde yaptığı değişikliklerle taktik olgunluğunu gösterdi. Kanatlara taze güç katıp Chelsea’nin savunma düzenini korumak amacıyla Malo Gusto ve Valentin Barco’yu oyuna aldı. Neto’nun yerine Danny Welbeck’in girmesi ise Chelsea’yi daha geleneksel bir çift forvet düzenine taşıyarak United’ın sahada kalan savunmacılarını meşgul etti. Bu dokunuşlar sayesinde United maça geri dönmenin yolunu ararken Chelsea merkez bölgelerde kontrolü hiç kaybetmedi. Rakibinden yaklaşık 200 pas daha fazla yaparak maçı tamamladı ve gol yemedi.

Sonuç

Sonuçta Chelsea’ye galibiyeti getiren, Alonso’nun üstün saha organizasyonu ve Manchester United’ın disiplin eksikliğinden yararlanması oldu. United’ın başlangıçtaki kontra atak tehdidi sonuç verebilecek nitelikteydi, ancak Chelsea’nin hücumun son bölümündeki akıcı yer değişimlerini takip etmek için gereken savunma konsantrasyonunu sürdüremedi. Martinez’in oyundan atılması, taktik düzenin tamamen çöküşünü tetikledi. Yine de sonucu asıl belirleyen, Chelsea’nin iç koridorları ısrarla kullanması ve önde baskıdaki etkinliğiydi.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

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